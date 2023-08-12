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ВСУ выпустили 21 натовский снаряд по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023
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17:17 12.08.2023 (обновлено: 17:27 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/obstrel-1889726733.html
ВСУ выпустили 21 натовский снаряд по Донецку
ВСУ выпустили 21 натовский снаряд по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023
ВСУ выпустили 21 натовский снаряд по Донецку
Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и населенному пункту Ясиноватая, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T17:17
2023-08-12T17:27
донецк
петровский район
нато
сцкк
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и населенному пункту Ясиноватая, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.25 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ... 13.30 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ... 15.55 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 16.05 по Донецку (Петровский район) было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.20 по тому же району Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, и в 16.40 по населенному пункту Ясиноватая было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230812/vsu-1889721804.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, нато, сцкк, ясиноватая
Донецк, Петровский район, НАТО, СЦКК, Ясиноватая
ВСУ выпустили 21 натовский снаряд по Донецку

ВСУ выпустили 21 натовский снаряд по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и населенному пункту Ясиноватая, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.25 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ... 13.30 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ... 15.55 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 16.05 по Донецку (Петровский район) было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.20 по тому же району Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, и в 16.40 по населенному пункту Ясиноватая было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ДонецкПетровский районНАТОСЦККЯсиноватая
 
 
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