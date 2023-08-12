https://ria.ru/20230812/obstrel-1889711510.html
При обстреле Макеевки пострадал мирный житель
При обстреле Макеевки пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.08.2023
При обстреле Макеевки пострадал мирный житель
Один мирный житель ранен в результате обстрела населенного пункта Макеевка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:40
2023-08-12T15:40
2023-08-12T15:40
специальная военная операция на украине
макеевка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882431498_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_386bb0f77139c28f36e907d4a474fda1.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате обстрела населенного пункта Макеевка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 августа по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Кировский район): на территории полигона ТБО ранен мужчина 1974 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска с 02.25 по 13.20 выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке и районам Донецка.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882431498_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_a8ed35537ec87d5ae55f94c801b1db13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Макеевки пострадал мирный житель
Представительство ДНР: один человек получил ранение при обстреле ВСУ Макеевки