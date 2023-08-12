https://ria.ru/20230812/obstrel-1889711510.html

При обстреле Макеевки пострадал мирный житель

При обстреле Макеевки пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.08.2023

При обстреле Макеевки пострадал мирный житель

Один мирный житель ранен в результате обстрела населенного пункта Макеевка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T15:40

2023-08-12T15:40

2023-08-12T15:40

специальная военная операция на украине

макеевка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате обстрела населенного пункта Макеевка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 августа по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Кировский район): на территории полигона ТБО ранен мужчина 1974 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска с 02.25 по 13.20 выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке и районам Донецка.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия