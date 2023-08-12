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При обстреле Макеевки пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/obstrel-1889711510.html
При обстреле Макеевки пострадал мирный житель
При обстреле Макеевки пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.08.2023
При обстреле Макеевки пострадал мирный житель
Один мирный житель ранен в результате обстрела населенного пункта Макеевка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:40
2023-08-12T15:40
специальная военная операция на украине
макеевка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате обстрела населенного пункта Макеевка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 августа по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Кировский район): на территории полигона ТБО ранен мужчина 1974 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска с 02.25 по 13.20 выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке и районам Донецка.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
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макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Макеевки пострадал мирный житель

Представительство ДНР: один человек получил ранение при обстреле ВСУ Макеевки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате обстрела населенного пункта Макеевка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 августа по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Кировский район): на территории полигона ТБО ранен мужчина 1974 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска с 02.25 по 13.20 выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке и районам Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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