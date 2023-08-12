Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 12.08.2023 (обновлено: 09:03 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/obstrel-1889666934.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 12.08.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами
Минувшей ночью украинские войска за пять минут выпустили по Донецку три кассетных снаряда, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T08:18
2023-08-12T09:03
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887335889_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_a1632fa2dd1c5863983d678ee8767d48.jpg
ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска за пять минут выпустили по Донецку три кассетных снаряда, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Киевскому району города в 23:35."Выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.В 23:40 по тому же направлению выпустили еще один кассетный снаряд натовского калибра. Как рассказал на днях временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, в последнее время украинские войска увеличили количество используемых при обстрелах кассетных боеприпасов. Огонь практически постоянно ведется по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке, под удар попал и тыловой город Шахтерск.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887335889_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_c83de7a326f1f803056aa931280c1e6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска за пять минут выпустили по Донецку три кассетных снаряда, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Киевскому району города в 23:35.
"Выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.
В 23:40 по тому же направлению выпустили еще один кассетный снаряд натовского калибра.
Сварщик за работой - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
"Несмотря на сильный страх". Как восстанавливают Донецк под обстрелами
9 августа, 08:00
Как рассказал на днях временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, в последнее время украинские войска увеличили количество используемых при обстрелах кассетных боеприпасов. Огонь практически постоянно ведется по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке, под удар попал и тыловой город Шахтерск.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Отчаяние загнанного зверя: США дадут Украине дьявольское оружие
9 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала