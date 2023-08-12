https://ria.ru/20230812/obstrel-1889666934.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 12.08.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Минувшей ночью украинские войска за пять минут выпустили по Донецку три кассетных снаряда, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T08:18

2023-08-12T08:18

2023-08-12T09:03

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска за пять минут выпустили по Донецку три кассетных снаряда, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Киевскому району города в 23:35."Выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.В 23:40 по тому же направлению выпустили еще один кассетный снаряд натовского калибра. Как рассказал на днях временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, в последнее время украинские войска увеличили количество используемых при обстрелах кассетных боеприпасов. Огонь практически постоянно ведется по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке, под удар попал и тыловой город Шахтерск.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия