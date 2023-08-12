https://ria.ru/20230812/oborona-1889674507.html

ВСУ усиливают вторую линию обороны и минируют территории у Ровенской АЭС

ВСУ усиливают вторую линию обороны и минируют территории у Ровенской АЭС - РИА Новости, 12.08.2023

ВСУ усиливают вторую линию обороны и минируют территории у Ровенской АЭС

Украинские военные в Ровненской области усиливают вторую линию обороны, минируют территории у Ровенской АЭС, сообщает украинский телеканал 5.ua в... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T10:04

2023-08-12T10:04

2023-08-12T11:28

специальная военная операция на украине

ровненская область

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские военные в Ровненской области усиливают вторую линию обороны, минируют территории у Ровенской АЭС, сообщает украинский телеканал 5.ua в Telegram-канале. "В Ровенской области минируют поля вблизи атомной электростанции (Ровенской АЭС - ред.). Военные готовятся встречать вероятный вражеский десант. А на границе с Беларусью обустраивают вторую линию обороны со смертельными ловушкам для пехоты и техники", - говорится в сообщении.По словам военных, как передает телеканал, видимой угрозы со стороны Белоруссии не заметно, плотность минных полей увеличивают, чтобы быть готовым к любому развитию событий. Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщал, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

https://ria.ru/20230810/obstanovka-1888870793.html

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ровненская область, ровенская аэс, в мире, украина, вооруженные силы украины