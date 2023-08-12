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Французские военные не выходят за пределы базы в Ниамее - РИА Новости, 12.08.2023
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22:16 12.08.2023 (обновлено: 22:19 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/niger-1889753949.html
Французские военные не выходят за пределы базы в Ниамее
Французские военные не выходят за пределы базы в Ниамее - РИА Новости, 12.08.2023
Французские военные не выходят за пределы базы в Ниамее
Французские военные не выезжают за пределы базы в столице Нигера Ниамей. Движения иностранных военных не наблюдается и в самом городе, передает корреспондент... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T22:16
2023-08-12T22:19
в мире
ниамей
нигер
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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НИАМЕЙ, 12 авг - РИА Новости. Французские военные не выезжают за пределы базы в столице Нигера Ниамей. Движения иностранных военных не наблюдается и в самом городе, передает корреспондент РИА Новости. Многотысячная демонстрация прошла рядом с французской военной базой в Ниамей в пятницу. Участники акции требовали иностранных военных покинуть их страну и скандировали лозунги в поддержку армии Нигера. В субботу, как и в последние дни спецтехника с французскими военными не покидала базу и не была замечена на столичных улицах. Мимо базы в столицу и из нее в штатном распорядке передвигаются военные армии Нигера. Также, как и на западном выезде из города, на дороге нет автоколонн с беженцами. Вдоль стены военной базы местами продолжается придорожная торговля. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Всего в Нигере находится 1,5 тысячи французских военнослужащих. Советник свергнутого президента страны Мохамеда Базума - Антинекар Аль-Хасан в среду рассказал РИА Новости, что французские военные отвергли требования мятежников покинуть Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html
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в мире, ниамей, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Ниамей, Нигер, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Французские военные не выходят за пределы базы в Ниамее

Французские военные не выезжают за пределы базы в Ниамей

© AP PhotoВоенные в Ниамее
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo
Военные в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИАМЕЙ, 12 авг - РИА Новости. Французские военные не выезжают за пределы базы в столице Нигера Ниамей. Движения иностранных военных не наблюдается и в самом городе, передает корреспондент РИА Новости.
Многотысячная демонстрация прошла рядом с французской военной базой в Ниамей в пятницу. Участники акции требовали иностранных военных покинуть их страну и скандировали лозунги в поддержку армии Нигера.
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В субботу, как и в последние дни спецтехника с французскими военными не покидала базу и не была замечена на столичных улицах.
Мимо базы в столицу и из нее в штатном распорядке передвигаются военные армии Нигера. Также, как и на западном выезде из города, на дороге нет автоколонн с беженцами. Вдоль стены военной базы местами продолжается придорожная торговля.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Всего в Нигере находится 1,5 тысячи французских военнослужащих.
Советник свергнутого президента страны Мохамеда Базума - Антинекар Аль-Хасан в среду рассказал РИА Новости, что французские военные отвергли требования мятежников покинуть Нигер.
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