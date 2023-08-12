https://ria.ru/20230812/niger-1889747368.html

ЭКОВАС утверждает, что имеет законные основания для вмешательства в Нигере

ЭКОВАС утверждает, что имеет законные основания для вмешательства в Нигере - РИА Новости, 12.08.2023

ЭКОВАС утверждает, что имеет законные основания для вмешательства в Нигере

Государства-члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) имеют законные основания для военного вмешательства в Нигере и не нуждаются в... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T20:35

2023-08-12T20:35

2023-08-12T20:39

в мире

нигер

абуджа

мохамед базум

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оон

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Государства-члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) имеют законные основания для военного вмешательства в Нигере и не нуждаются в одобрении со стороны Совбеза ООН, сообщают СМИ со ссылкой на комиссара ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель-Фатау Мусаха. "ЭКОВАС имеет законные основания для вмешательства в дела Нигера и не нуждается в одобрении Совета Безопасности ООН", - приводит слова комиссара регионального блока телеканал Al-Jazeera. Как отметил Мусах, ЭКОВАС ранее информировал ООН о своих действиях после военного переворота. По его словам, армейские лидеры в Нигере поддержали смещение президента страны Мохамеда Базума лишь для избежания кровопролития. При этом он добавил, что в Нигере до сих пор отсутствует общественный консенсус касаемо поддержки мятежников. Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что заседание глав генштабов стран-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере было перенесено из-за неготовности войск. В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html

нигер

абуджа

кот-д'ивуар

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в мире, нигер, абуджа, мохамед базум, кот-д'ивуар, оон, переворот в нигере — 2023