https://ria.ru/20230812/niger-1889736606.html

Жители столицы Нигера не торопятся уезжать из-за возможной войны

Жители столицы Нигера не торопятся уезжать из-за возможной войны - РИА Новости, 12.08.2023

Жители столицы Нигера не торопятся уезжать из-за возможной войны

Жители столицы Нигера - Ниамей не торопятся массово покидать свои дома на фоне сообщений о возможной интервенции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T18:50

2023-08-12T18:50

2023-08-12T23:43

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НИАМЕЙ, 12 авг - РИА Новости. Жители столицы Нигера - Ниамей не торопятся массово покидать свои дома на фоне сообщений о возможной интервенции, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в субботу в СМИ появились сообщения, что на выездах из Ниамей якобы наблюдается массовое скопление беженцев, желающих покинут город из-за угрозы возможной войны. На главном выезде, на западе города пробки отсутствуют. Трасса Мали - Буркино-Фасо свободная. На дороге работают и автозаправки. На въезде в город отсутствуют военные блокпосты и техника. Движение транспорта и людей свободное. Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что заседание глав генштабов стран-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере было перенесено из-за неготовности войск. В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

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ниамей

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в мире, нигер, ниамей, мали, мохамед базум