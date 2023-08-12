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Жители столицы Нигера не торопятся уезжать из-за возможной войны - РИА Новости, 12.08.2023
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18:50 12.08.2023 (обновлено: 23:43 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/niger-1889736606.html
Жители столицы Нигера не торопятся уезжать из-за возможной войны
Жители столицы Нигера не торопятся уезжать из-за возможной войны - РИА Новости, 12.08.2023
Жители столицы Нигера не торопятся уезжать из-за возможной войны
Жители столицы Нигера - Ниамей не торопятся массово покидать свои дома на фоне сообщений о возможной интервенции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T18:50
2023-08-12T23:43
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ниамей
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НИАМЕЙ, 12 авг - РИА Новости. Жители столицы Нигера - Ниамей не торопятся массово покидать свои дома на фоне сообщений о возможной интервенции, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в субботу в СМИ появились сообщения, что на выездах из Ниамей якобы наблюдается массовое скопление беженцев, желающих покинут город из-за угрозы возможной войны. На главном выезде, на западе города пробки отсутствуют. Трасса Мали - Буркино-Фасо свободная. На дороге работают и автозаправки. На въезде в город отсутствуют военные блокпосты и техника. Движение транспорта и людей свободное. Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что заседание глав генштабов стран-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере было перенесено из-за неготовности войск. В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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в мире, нигер, ниамей, мали, мохамед базум
В мире, Нигер, Ниамей, Мали, Мохамед Базум
Жители столицы Нигера не торопятся уезжать из-за возможной войны

Жители Ниамея не торопятся массово уезжать из-за возможной войны

© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера. Архивное фото
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НИАМЕЙ, 12 авг - РИА Новости. Жители столицы Нигера - Ниамей не торопятся массово покидать свои дома на фоне сообщений о возможной интервенции, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу в СМИ появились сообщения, что на выездах из Ниамей якобы наблюдается массовое скопление беженцев, желающих покинут город из-за угрозы возможной войны.
На главном выезде, на западе города пробки отсутствуют. Трасса Мали - Буркино-Фасо свободная. На дороге работают и автозаправки.
На въезде в город отсутствуют военные блокпосты и техника. Движение транспорта и людей свободное.
Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что заседание глав генштабов стран-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере было перенесено из-за неготовности войск.
В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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