Жители столицы Нигера не торопятся уезжать из-за возможной войны
Жители Ниамея не торопятся массово уезжать из-за возможной войны
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера. Архивное фото
НИАМЕЙ, 12 авг - РИА Новости. Жители столицы Нигера - Ниамей не торопятся массово покидать свои дома на фоне сообщений о возможной интервенции, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу в СМИ появились сообщения, что на выездах из Ниамей якобы наблюдается массовое скопление беженцев, желающих покинут город из-за угрозы возможной войны.
На главном выезде, на западе города пробки отсутствуют. Трасса Мали - Буркино-Фасо свободная. На дороге работают и автозаправки.
На въезде в город отсутствуют военные блокпосты и техника. Движение транспорта и людей свободное.
Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что заседание глав генштабов стран-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере было перенесено из-за неготовности войск.
В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.