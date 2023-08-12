СМИ: врач посетил свергнутого президента Нигера и принес ему еды
Франсс Пресс: врач посетил свергнутого президента Нигера и принес ему еды
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Нигера Мохамед Базум
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Нигера Мохамед Базум. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума, которого мятежники удерживают в резиденции, в субботу посетил врач, он принес ему еды, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на близкий к Базуму источник.
Ранее дочь отстраненного от власти главы государства Зазия Базум рассказала, что он содержится без электричества и воды и уже потерял пять килограммов в весе.
По словам источника, "президента Республики сегодня посетил врач…, который принес еду" ему, а также его супруге и сыну.
Ранее глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк заявил, что условия содержания под стражей президента Нигера, его жены и сына могут представлять собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, нарушающее права человека, и призвал обеспечить "полное уважение и защиту его прав человека и всех других удерживаемых лиц".
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.