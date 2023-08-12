Представитель Базума: гражданское общество Нигера поддерживает мятежников
Представитель Базума Салису: гражданское общество Нигера поддерживает мятежников
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников в Нигере
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников в Нигере. Архивное фото
НИАМЕЙ, 12 авг - РИА Новости. Гражданское общество Нигера поддерживает мятежников, свергнувших президента страны Мохамеда Базума, заявили его представители РИА Новости.
"Приход этих военных к власти - благо для нас, мы поддерживаем военных", - заявил агентству ответственный по вопросам коммуникации и информации Революционного фронта за суверенитет Африки Ибрагим Салису. Он также осудил введение санкций со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и назвал их "бесчеловечными".
Такого же мнения придерживается другой представитель гражданского общества страны.
"Население очень недовольно ЭКОВАС, особенно санкциями, которые были введены против Нигера", - заявил РИА Новости член движения продвижения интересов нигерцев Бажа Абду.
Кроме того, он назвал "мужественным" решение мятежников о денонсации военных соглашений с Францией.
ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.