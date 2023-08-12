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Представитель Базума: гражданское общество Нигера поддерживает мятежников - РИА Новости, 12.08.2023
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14:11 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/niger-1889701986.html
Представитель Базума: гражданское общество Нигера поддерживает мятежников
Представитель Базума: гражданское общество Нигера поддерживает мятежников - РИА Новости, 12.08.2023
Представитель Базума: гражданское общество Нигера поддерживает мятежников
Гражданское общество Нигера поддерживает мятежников, свергнувших президента страны Мохамеда Базума, заявили его представители РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T14:11
2023-08-12T14:11
в мире
нигер
африка
мохамед базум
франция
переворот в нигере — 2023
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НИАМЕЙ, 12 авг - РИА Новости. Гражданское общество Нигера поддерживает мятежников, свергнувших президента страны Мохамеда Базума, заявили его представители РИА Новости. "Приход этих военных к власти - благо для нас, мы поддерживаем военных", - заявил агентству ответственный по вопросам коммуникации и информации Революционного фронта за суверенитет Африки Ибрагим Салису. Он также осудил введение санкций со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и назвал их "бесчеловечными". Такого же мнения придерживается другой представитель гражданского общества страны. "Население очень недовольно ЭКОВАС, особенно санкциями, которые были введены против Нигера", - заявил РИА Новости член движения продвижения интересов нигерцев Бажа Абду. Кроме того, он назвал "мужественным" решение мятежников о денонсации военных соглашений с Францией. ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html
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в мире, нигер, африка, мохамед базум, франция, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Африка, Мохамед Базум, Франция, Переворот в Нигере — 2023
Представитель Базума: гражданское общество Нигера поддерживает мятежников

Представитель Базума Салису: гражданское общество Нигера поддерживает мятежников

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников в Нигере
Сторонники военных мятежников в Нигере - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников в Нигере. Архивное фото
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НИАМЕЙ, 12 авг - РИА Новости. Гражданское общество Нигера поддерживает мятежников, свергнувших президента страны Мохамеда Базума, заявили его представители РИА Новости.
"Приход этих военных к власти - благо для нас, мы поддерживаем военных", - заявил агентству ответственный по вопросам коммуникации и информации Революционного фронта за суверенитет Африки Ибрагим Салису. Он также осудил введение санкций со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и назвал их "бесчеловечными".
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Такого же мнения придерживается другой представитель гражданского общества страны.
"Население очень недовольно ЭКОВАС, особенно санкциями, которые были введены против Нигера", - заявил РИА Новости член движения продвижения интересов нигерцев Бажа Абду.
Кроме того, он назвал "мужественным" решение мятежников о денонсации военных соглашений с Францией.
ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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