СМИ сообщили о переносе встречи глав генштабов ЭКОВАС по ситуации в Нигере
Al-Arabiya: встречу глав ГШ ЭКОВАС по Нигеру перенесли из-за неготовности войск
© AP Photo / Sam MednickСторонники военного переворота во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военного переворота во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
КАИР, 12 авг - РИА Новости. Заседание глав генштабов стран-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере было перенесено из-за неготовности войск, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
Ранее агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на источники, что встреч глав генштабов стран-членов ЭКОВАС по ситуации в Нигере, которая должна была состояться в субботу, переносится на неопределенный срок по техническим причинам.
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"Заседание командующих армиями (стран-членов - ред.) ЭКОВАС по ситуации в Нигере перенесено из-за неготовности войск", - заявил источник телеканала.
В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.