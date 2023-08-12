https://ria.ru/20230812/niger-1889681131.html

СМИ сообщили о переносе встречи глав генштабов ЭКОВАС по ситуации в Нигере

СМИ сообщили о переносе встречи глав генштабов ЭКОВАС по ситуации в Нигере - РИА Новости, 12.08.2023

СМИ сообщили о переносе встречи глав генштабов ЭКОВАС по ситуации в Нигере

Заседание глав генштабов стран-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере было перенесено из-за неготовности войск,... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T11:05

2023-08-12T11:05

2023-08-12T11:05

в мире

нигер

мохамед базум

экономическое сообщество стран западной африки

переворот в нигере — 2023

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КАИР, 12 авг - РИА Новости. Заседание глав генштабов стран-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере было перенесено из-за неготовности войск, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. Ранее агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на источники, что встреч глав генштабов стран-членов ЭКОВАС по ситуации в Нигере, которая должна была состояться в субботу, переносится на неопределенный срок по техническим причинам. "Заседание командующих армиями (стран-членов - ред.) ЭКОВАС по ситуации в Нигере перенесено из-за неготовности войск", - заявил источник телеканала. В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.

https://ria.ru/20230811/afrika-1889328107.html

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нигер, мохамед базум, экономическое сообщество стран западной африки, переворот в нигере — 2023