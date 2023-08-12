https://ria.ru/20230812/niger-1889652279.html

У французской военной базы в Нигере прошла манифестация

У французской военной базы в Нигере прошла манифестация - РИА Новости, 12.08.2023

У французской военной базы в Нигере прошла манифестация

Несколько тысяч человек вышли на манифестацию у французской военной базы в Ниамее в Нигере, чтобы выразить протест против военного вмешательства со стороны... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T00:09

2023-08-12T00:09

2023-08-12T09:40

в мире

нигер

ниамей

кот-д'ивуар

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли на манифестацию у французской военной базы в Ниамее в Нигере, чтобы выразить протест против военного вмешательства со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), пишет агентство Франс Пресс. Ранее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. "Тысячи сторонников военного режима в Нигере провели манифестацию в пятницу около французской базы в Ниамее", - пишет Франс Пресс. Участники манифестации с флагами Нигера и России в руках выражали поддержку пришедшим к власти военным, в частности, главе Национального совета по защите отечества генералу Абдурахману Тчиани, и скандировали "Долой Францию, долой ЭКОВАС", передает агентство. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

https://ria.ru/20230811/niger-1889646539.html

нигер

ниамей

кот-д'ивуар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Манифестация у французской военной базы в Ниамее в Нигере Несколько тысяч человек вышли на манифестацию у французской военной базы в Ниамее в Нигере, чтобы выразить протест против военного вмешательства со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), пишет агентство Франс Пресс. 2023-08-12T00:09 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, ниамей, кот-д'ивуар, мохамед базум, переворот в нигере — 2023