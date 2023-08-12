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У французской военной базы в Нигере прошла манифестация - РИА Новости, 12.08.2023
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00:09 12.08.2023 (обновлено: 09:40 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/niger-1889652279.html
У французской военной базы в Нигере прошла манифестация
У французской военной базы в Нигере прошла манифестация - РИА Новости, 12.08.2023
У французской военной базы в Нигере прошла манифестация
Несколько тысяч человек вышли на манифестацию у французской военной базы в Ниамее в Нигере, чтобы выразить протест против военного вмешательства со стороны... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T00:09
2023-08-12T09:40
в мире
нигер
ниамей
кот-д'ивуар
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли на манифестацию у французской военной базы в Ниамее в Нигере, чтобы выразить протест против военного вмешательства со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), пишет агентство Франс Пресс. Ранее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. "Тысячи сторонников военного режима в Нигере провели манифестацию в пятницу около французской базы в Ниамее", - пишет Франс Пресс. Участники манифестации с флагами Нигера и России в руках выражали поддержку пришедшим к власти военным, в частности, главе Национального совета по защите отечества генералу Абдурахману Тчиани, и скандировали "Долой Францию, долой ЭКОВАС", передает агентство. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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7 495 645-6601
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353
60
353
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Манифестация у французской военной базы в Ниамее в Нигере
Несколько тысяч человек вышли на манифестацию у французской военной базы в Ниамее в Нигере, чтобы выразить протест против военного вмешательства со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), пишет агентство Франс Пресс.
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в мире, нигер, ниамей, кот-д'ивуар, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ниамей, Кот-д'Ивуар, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
У французской военной базы в Нигере прошла манифестация

AFP: у французской военной базы в Нигере прошла многотысячная манифестация

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли на манифестацию у французской военной базы в Ниамее в Нигере, чтобы выразить протест против военного вмешательства со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), пишет агентство Франс Пресс.
Ранее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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8 августа, 08:00
"Тысячи сторонников военного режима в Нигере провели манифестацию в пятницу около французской базы в Ниамее", - пишет Франс Пресс.
Участники манифестации с флагами Нигера и России в руках выражали поддержку пришедшим к власти военным, в частности, главе Национального совета по защите отечества генералу Абдурахману Тчиани, и скандировали "Долой Францию, долой ЭКОВАС", передает агентство.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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Вчера, 22:34
 
В миреНигерНиамейКот-д'ИвуарМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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