https://ria.ru/20230812/niger-1889652279.html
У французской военной базы в Нигере прошла манифестация
У французской военной базы в Нигере прошла манифестация - РИА Новости, 12.08.2023
У французской военной базы в Нигере прошла манифестация
Несколько тысяч человек вышли на манифестацию у французской военной базы в Ниамее в Нигере, чтобы выразить протест против военного вмешательства со стороны... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T00:09
2023-08-12T00:09
2023-08-12T09:40
в мире
нигер
ниамей
кот-д'ивуар
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889671545_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11e2771f5b7737828d36a4d37b0b448f.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли на манифестацию у французской военной базы в Ниамее в Нигере, чтобы выразить протест против военного вмешательства со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), пишет агентство Франс Пресс. Ранее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. "Тысячи сторонников военного режима в Нигере провели манифестацию в пятницу около французской базы в Ниамее", - пишет Франс Пресс. Участники манифестации с флагами Нигера и России в руках выражали поддержку пришедшим к власти военным, в частности, главе Национального совета по защите отечества генералу Абдурахману Тчиани, и скандировали "Долой Францию, долой ЭКОВАС", передает агентство. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
https://ria.ru/20230811/niger-1889646539.html
нигер
ниамей
кот-д'ивуар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889671545_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fbd77f29504789db4ff29bb2a927aed3.jpg
Манифестация у французской военной базы в Ниамее в Нигере
Несколько тысяч человек вышли на манифестацию у французской военной базы в Ниамее в Нигере, чтобы выразить протест против военного вмешательства со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), пишет агентство Франс Пресс.
2023-08-12T00:09
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, ниамей, кот-д'ивуар, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ниамей, Кот-д'Ивуар, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
У французской военной базы в Нигере прошла манифестация
AFP: у французской военной базы в Нигере прошла многотысячная манифестация