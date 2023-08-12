https://ria.ru/20230812/most-1889705903.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыли - РИА Новости, 12.08.2023

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T14:45

2023-08-12T14:45

2023-08-12T14:55

республика крым

безопасность

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины остановки движения не уточняются.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://ria.ru/20230812/most-1889700576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, безопасность