Минобороны раскрыло подробности атаки Киева на Крымский мост
МО РФ: Киев запустил по Крымскому мосту переделанную ракету С-200
© Фото : РИА Новости КрымДым рядом с Крымским мостом
© Фото : РИА Новости Крым
Дым рядом с Крымским мостом
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, заявили в Минобороны.
«
"Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, это произошло около 13:00.
Движение на мосту перекрывали и восстановили примерно к 14:15, следует из публикации в Telegram-канале "Крымский мост. Оперативная информация".
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.
По информации ФСБ, организатором этого теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.