https://ria.ru/20230812/most-1889700576.html

Минобороны раскрыло подробности атаки Киева на Крымский мост

Минобороны раскрыло подробности атаки Киева на Крымский мост - РИА Новости, 12.08.2023

Минобороны раскрыло подробности атаки Киева на Крымский мост

Киевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, заявили в Минобороны. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:57

2023-08-12T13:57

2023-08-12T14:56

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, заявили в Минобороны."Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении.По информации ведомства, это произошло около 13:00.Движение на мосту перекрывали и восстановили примерно к 14:15, следует из публикации в Telegram-канале "Крымский мост. Оперативная информация".В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.По информации ФСБ, организатором этого теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.

https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html

https://ria.ru/20230803/most-1887910326.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)