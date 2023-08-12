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Минобороны раскрыло подробности атаки Киева на Крымский мост - РИА Новости, 12.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 12.08.2023 (обновлено: 14:56 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/most-1889700576.html
Минобороны раскрыло подробности атаки Киева на Крымский мост
Минобороны раскрыло подробности атаки Киева на Крымский мост - РИА Новости, 12.08.2023
Минобороны раскрыло подробности атаки Киева на Крымский мост
Киевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, заявили в Минобороны. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:57
2023-08-12T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, заявили в Минобороны.&quot;Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет&quot;, — говорится в сообщении.По информации ведомства, это произошло около 13:00.Движение на мосту перекрывали и восстановили примерно к 14:15, следует из публикации в Telegram-канале "Крымский мост. Оперативная информация".В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.По информации ФСБ, организатором этого теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html
https://ria.ru/20230803/most-1887910326.html
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны раскрыло подробности атаки Киева на Крымский мост

МО РФ: Киев запустил по Крымскому мосту переделанную ракету С-200

© Фото : РИА Новости КрымДым рядом с Крымским мостом
Дым рядом с Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : РИА Новости Крым
Дым рядом с Крымским мостом
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, заявили в Минобороны.
«

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, это произошло около 13:00.
Движение на мосту перекрывали и восстановили примерно к 14:15, следует из публикации в Telegram-канале "Крымский мост. Оперативная информация".
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В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.
По информации ФСБ, организатором этого теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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