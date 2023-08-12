https://ria.ru/20230812/most-1889698933.html

На Крымском мосту поставили дымовую завесу

На Крымском мосту поставили дымовую завесу - РИА Новости, 12.08.2023

На Крымском мосту поставили дымовую завесу

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силы ПВО сбили две вражеские ракеты, Крымский мост не поврежден. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:38

2023-08-12T13:38

2023-08-12T13:47

республика крым

происшествия

сергей аксенов (политик)

олег крючков

керченский пролив

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силы ПВО сбили две вражеские ракеты, Крымский мост не поврежден.Советник главы региона Олег Крючков в своем телеграм-канале добавил, что специальными службами была поставлена дымовая завеса на мосту. Движение автотранспорта возобновится в ближайшее время.

https://ria.ru/20230812/most-1889690799.html

республика крым

керченский пролив

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), олег крючков, керченский пролив