https://ria.ru/20230812/most-1889698933.html
На Крымском мосту поставили дымовую завесу
На Крымском мосту поставили дымовую завесу - РИА Новости, 12.08.2023
На Крымском мосту поставили дымовую завесу
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силы ПВО сбили две вражеские ракеты, Крымский мост не поврежден. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:38
2023-08-12T13:38
2023-08-12T13:47
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
олег крючков
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889697056_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_28397d8999632a69ff74c0fa897dc7be.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силы ПВО сбили две вражеские ракеты, Крымский мост не поврежден.Советник главы региона Олег Крючков в своем телеграм-канале добавил, что специальными службами была поставлена дымовая завеса на мосту. Движение автотранспорта возобновится в ближайшее время.
https://ria.ru/20230812/most-1889690799.html
республика крым
керченский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889697056_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3d90cb0b0fbb7320488011964c0148bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), олег крючков, керченский пролив
Республика Крым, Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Олег Крючков, Керченский пролив
На Крымском мосту поставили дымовую завесу
Спецслужбы поставили на Крымском мосту дымовую завесу