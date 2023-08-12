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На Крымском мосту поставили дымовую завесу - РИА Новости, 12.08.2023
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13:38 12.08.2023 (обновлено: 13:47 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/most-1889698933.html
На Крымском мосту поставили дымовую завесу
На Крымском мосту поставили дымовую завесу - РИА Новости, 12.08.2023
На Крымском мосту поставили дымовую завесу
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силы ПВО сбили две вражеские ракеты, Крымский мост не поврежден. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:38
2023-08-12T13:47
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
олег крючков
керченский пролив
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силы ПВО сбили две вражеские ракеты, Крымский мост не поврежден.Советник главы региона Олег Крючков в своем телеграм-канале добавил, что специальными службами была поставлена дымовая завеса на мосту. Движение автотранспорта возобновится в ближайшее время.
https://ria.ru/20230812/most-1889690799.html
республика крым
керченский пролив
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республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), олег крючков, керченский пролив
Республика Крым, Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Олег Крючков, Керченский пролив
На Крымском мосту поставили дымовую завесу

Спецслужбы поставили на Крымском мосту дымовую завесу

© фото очевидцаДым рядом с Крымским мостом
Дым рядом с Крымским мостом
© фото очевидца
Дым рядом с Крымским мостом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силы ПВО сбили две вражеские ракеты, Крымский мост не поврежден.
Советник главы региона Олег Крючков в своем телеграм-канале добавил, что специальными службами была поставлена дымовая завеса на мосту. Движение автотранспорта возобновится в ближайшее время.
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
12:51
 
Республика КрымПроисшествияСергей Аксенов (политик)Олег КрючковКерченский пролив
 
 
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