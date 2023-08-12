https://ria.ru/20230812/most-1889658662.html

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 12.08.2023

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановилось, передает Telegram-канал об оперативной обстановке на объекте. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T03:22

2023-08-12T03:22

2023-08-12T03:26

республика крым

крымский мост

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882582593_331:462:3150:2048_1920x0_80_0_0_8721739f63d7a972f075cfb359621786.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановилось, передает Telegram-канал об оперативной обстановке на объекте."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в публикации.О перекрытии стало известно около 1.30 в ночь на субботу.

https://realty.ria.ru/20230809/most-1889037253.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, крымский мост, россия, общество