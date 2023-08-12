https://ria.ru/20230812/most-1889658662.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 12.08.2023
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановилось, передает Telegram-канал об оперативной обстановке на объекте. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T03:22
2023-08-12T03:22
2023-08-12T03:26
республика крым
крымский мост
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общество
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановилось, передает Telegram-канал об оперативной обстановке на объекте."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в публикации.О перекрытии стало известно около 1.30 в ночь на субботу.
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республика крым, крымский мост, россия, общество
Республика Крым, Крымский мост, Россия, Общество
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Оперштаб: движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили