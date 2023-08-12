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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 12.08.2023
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03:22 12.08.2023 (обновлено: 03:26 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/most-1889658662.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 12.08.2023
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановилось, передает Telegram-канал об оперативной обстановке на объекте. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T03:22
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республика крым
крымский мост
россия
общество
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановилось, передает Telegram-канал об оперативной обстановке на объекте."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в публикации.О перекрытии стало известно около 1.30 в ночь на субботу.
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республика крым, крымский мост, россия, общество
Республика Крым, Крымский мост, Россия, Общество
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Оперштаб: движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановилось, передает Telegram-канал об оперативной обстановке на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в публикации.
О перекрытии стало известно около 1.30 в ночь на субботу.
Строительство моста - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
На пути к Крыму построят мост через реку Старая Кубань
9 августа, 12:43
 
Республика КрымКрымский мостРоссияОбщество
 
 
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