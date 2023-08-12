https://ria.ru/20230812/most-1889656155.html

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 12.08.2023

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на сооружении. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T01:34

2023-08-12T01:34

2023-08-12T01:48

республика крым

крымский мост

происшествия

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на сооружении."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.Ночью 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.Движение поездов по объекту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.

https://realty.ria.ru/20230809/most-1889037253.html

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республика крым, крымский мост, происшествия, россия