https://ria.ru/20230812/most-1889656155.html
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 12.08.2023
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на сооружении. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T01:34
2023-08-12T01:34
2023-08-12T01:48
республика крым
крымский мост
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_2a387142382616f2dc8e58ecc8c8b7a0.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на сооружении."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.Ночью 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.Движение поездов по объекту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.
https://realty.ria.ru/20230809/most-1889037253.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad4c846341180b695fcd1434a821838e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост, происшествия, россия
Республика Крым, Крымский мост, Происшествия, Россия
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто