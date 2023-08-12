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На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 12.08.2023
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01:34 12.08.2023 (обновлено: 01:48 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/most-1889656155.html
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 12.08.2023
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на сооружении. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T01:34
2023-08-12T01:48
республика крым
крымский мост
происшествия
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на сооружении."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.Ночью 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.Движение поездов по объекту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.
https://realty.ria.ru/20230809/most-1889037253.html
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республика крым, крымский мост, происшествия, россия
Республика Крым, Крымский мост, Происшествия, Россия
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на сооружении.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
Ночью 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.
Движение поездов по объекту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления ТаманьКерчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.
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Республика КрымКрымский мостПроисшествияРоссия
 
 
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