СМИ: умерла актриса Белла Ко

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актриса Белла Ко умерла в своей квартире в Москве, сообщает "Регнум"."В квартире на улице Перерва было обнаружено тело 54-летней женщины. Причина смерти — онкология", — рассказал источник изданию.Белла Ко родилась 23 мая 1969 года. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.С 2000 года она снимается в кино. В ее фильмографии роли в "Улицах разбитых фонарей", "Спецотделе", "Убойной силе" и "Склифософском".Ко принимала участие в дубляже "Истории игрушек", "Иллюзии полета", "Суперсемейки", "Пиратов Карибского моря: Сундук мертвеца". Помимо этого, она озвучивала героев игр серии Call of Duty, Diablo и The last of us.

