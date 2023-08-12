https://ria.ru/20230812/melitopol-1889742954.html

В Мелитополе построят три спортплощадки до конца 2023 года

В Мелитополе построят три спортплощадки до конца 2023 года - РИА Новости, 12.08.2023

В Мелитополе построят три спортплощадки до конца 2023 года

В Мелитополе до конца текущего года планируется построить три спортивные площадки, сообщила глава города Галина Данильченко. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T19:41

2023-08-12T19:41

2023-08-12T19:41

мелитополь

общество

галина данильченко

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. В Мелитополе до конца текущего года планируется построить три спортивные площадки, сообщила глава города Галина Данильченко. "У нас планируется ремонт и строительство большого количества спортивных объектов. В этом году в городе планируется возвести три спортивные площадки. Кроме того, разрабатывается специальная программа для нашего региона до 2030 года, в рамках которой спортивным и культурным объектам уделяется огромное внимание", - сказала Данильченко журналистам на праздновании Дня работника физической культуры По ее словам, спорт планируется развивать не только в самом Мелитополе, но и на прилегающих сельских территориях. "Отдельное внимание уделяется сельской местности. Если в центре есть ледовая арена, бассейн и большое количество других спортивных объектов, то в сельской местности у детей пока мало возможностей заниматься спортом", - отметила Данильченко.

https://ria.ru/20230705/melitopol-1882426121.html

мелитополь

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мелитополь, общество, галина данильченко