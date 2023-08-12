"Луна-25" провела первую коррекцию траектории перелета к Луне
Станция "Луна-25" провела первую коррекцию траектории перелета к Луне
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Автоматическая станция "Луна-25" провела первую плановую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли, сообщается на сайте "Роскосмоса".
"Сегодня автоматическая станция "Луна-25", созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), провела первую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли", — говорится в заявлении.
Уточняется, что двигательная установка станции включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 2:11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой около ста километров.
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности — она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель "Луны-25" — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
"Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".