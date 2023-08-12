https://ria.ru/20230812/luna25-1889738250.html

"Луна-25" провела первую коррекцию траектории перелета к Луне

"Луна-25" провела первую коррекцию траектории перелета к Луне - РИА Новости, 12.08.2023

"Луна-25" провела первую коррекцию траектории перелета к Луне

Автоматическая станция "Луна-25" провела первую плановую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли, сообщается на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T19:04

2023-08-12T19:04

2023-08-12T19:40

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Автоматическая станция "Луна-25" провела первую плановую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли, сообщается на сайте "Роскосмоса". "Сегодня автоматическая станция "Луна-25", созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), провела первую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли", — говорится в заявлении.Уточняется, что двигательная установка станции включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 2:11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой около ста километров."Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности — она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель "Луны-25" — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда."Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".

https://ria.ru/20230812/raketa-1889702920.html

https://ria.ru/20230811/luna-25-1889352331.html

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космос - риа наука, луна, россия, земля, роскосмос, луна-25