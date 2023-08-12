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Матвиенко поздравила командование ВВС с профессиональным праздником
Матвиенко поздравила командование ВВС с профессиональным праздником - РИА Новости, 12.08.2023
Матвиенко поздравила командование ВВС с профессиональным праздником
Самоотверженность военных летчиков, их мастерство и преданность родине позволяют эффективно противостоять новым вызовам и угрозам, заявила председатель Совфеда... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T11:39
2023-08-12T11:39
2023-08-12T11:39
безопасность
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
сергей шойгу
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Самоотверженность военных летчиков, их мастерство и преданность родине позволяют эффективно противостоять новым вызовам и угрозам, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в поздравлении на имя министра обороны России Сергея Шойгу по случаю профессионального праздника ВВС. Двенадцатого августа исполняется 111 лет с момента создания Военно-воздушных сил России. "Сегодня в составе Воздушно-космических сил военные лётчики на высочайшем профессиональном уровне достойно выполняют свой воинский долг, вносят большой вклад в обеспечение национальной безопасности. Их самоотверженность, мастерство, преданность родине позволяют эффективно решать специальные задачи, противостоять новым вызовом и угрозам", - говорится в поздравлении. Матвиенко уверена, что ВВС и в дальнейшем будут "укреплять свой технический, боевой и кадровый потенциал, развиваться как стратегически важный род войск". "В истории ВВС немало славных страниц. Военная авиация всегда надёжно защищала отечество, мирную жизнь наших граждан. Мужество и отвага пилотов, штурманов и авиационных специалистов, их подвиги и выдающиеся достижения по праву вписаны в героическую летопись Российского государства", - подчеркнула парламентарий.
https://ria.ru/20230626/letchiki-1880381363.html
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безопасность, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Сергей Шойгу
Матвиенко поздравила командование ВВС с профессиональным праздником
Матвиенко: самоотверженность военных летчиков позволяет противостоять вызовам