https://ria.ru/20230812/letchiki-1889652539.html

В Минобороны рассказали, сколько летчиков стали Героями России за время СВО

В Минобороны рассказали, сколько летчиков стали Героями России за время СВО - РИА Новости, 12.08.2023

В Минобороны рассказали, сколько летчиков стали Героями России за время СВО

За время спецоперации 19 лётчиков ВКС РФ были удостоены звания Героев России, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T00:15

2023-08-12T00:15

2023-08-12T00:16

специальная военная операция на украине

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воронеж

сызрань

воздушно-космические силы россии

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За время спецоперации 19 лётчиков ВКС РФ были удостоены звания Героев России, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны. 12 августа исполняется 111 лет с момента создания Военно-воздушных сил России. "За период проведения СВО 19 летчиков (штурманов) Воздушно-космических сил удостоены звания Герой Российской Федерации, более 4 тысяч военнослужащих летного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами", - говорится в сообщении. В Минобороны напомнили, что днем образования военной авиации России является 12 августа 1912 года, именно тогда приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу – Воздухоплавательной части Генерального штаба. Военно-воздушные силы прошли длинный исторический путь от аэропланов до перспективных авиационных комплексов, неоднократно претерпевали изменения, развиваясь по мере совершенствования вооружения и военной техники, форм и способов вооруженной борьбы. В настоящее время отечественные ВВС входят в состав Воздушно-космических сил. По своему предназначению они подразделяются на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию, а по решаемым задачам на бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию, которые являются родами ВВС. Крупнейшим учебным заведением Минобороны РФ, которое готовит офицеров для ВВС, является Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина (Воронеж). Подготовка авиационных инженеров осуществляется, прежде всего, на новую, современную авиационную технику. В двух филиалах академии организована подготовка летных кадров, в частности в Сызрани осуществляется подготовка летчиков армейской авиации, в Челябинске – штурманов для всех родов авиации. Подготовку летчиков истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней и военно-транспортной авиации обеспечивает Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова.

https://ria.ru/20230428/geroy-1868534590.html

https://ria.ru/20230531/geroy-1875248391.html

https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862353566.html

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россия, воронеж, сызрань, воздушно-космические силы россии, общество, вооруженные силы рф