https://ria.ru/20230812/kursk-1889724286.html

Глава Мурманской области почтил память погибших моряков "Курска"

Глава Мурманской области почтил память погибших моряков "Курска" - РИА Новости, 12.08.2023

Глава Мурманской области почтил память погибших моряков "Курска"

Героизм подводников атомной подлодки "Курск", со дня гибели которой в субботу исполнилось 23 года, служит примером для всех экипажей ВМФ России, заявил... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T16:57

2023-08-12T16:57

2023-08-12T16:57

андрей чибис

мурманская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Героизм подводников атомной подлодки "Курск", со дня гибели которой в субботу исполнилось 23 года, служит примером для всех экипажей ВМФ России, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Чибис принял участие в траурном митинге в ЗАТО "Видяево", посвященном 23-й годовщине гибели "Курска". "В те дни скорбела вся страна. Эту трагедию забыть невозможно. В этот день мы вспоминаем героев-подводников. Их героизм — пример для всех экипажей нашего мощного Военно-морского флота. Мы обязаны помнить о них. Сегодня мы живем в непростое время, когда наши военнослужащие, в том числе подводники, защищают Отечество в рамках специальной военной операции. Мы гордимся ими и нашей страной. Вечная память героям. А действующим подводникам — успехов при выполнении всех задач и возвращения на родную базу", — сказал губернатор Мурманской области, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Командующий Северным флотом Александр Моисеев назвал подвиг личного состава "Курска" примером стойкости, мужественности и героизма. "Важно, чтобы доблесть современных защитников Отечества позволяла всегда успешно решать все поставленные задачи, возвращаться с победой живыми и здоровыми. Мы понимаем, какой подвиг совершают сейчас военнослужащие там, где происходят судьбоносные для нашей страны события", — отметил Моисеев, его слова также приводит пресс-служба. Заупокойную литию провел епископ Североморский и Умбский Тарасий. Участники митинга почтили память экипажа АПРК "Курск" минутой молчания, возложили к мемориалу "Подводникам, погибшим в океане" венки и цветы. Подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса. В ноябре 2021 года адмирал Вячеслав Попов, командующий Северным флотом на момент гибели "Курска" в августе 2000 года, заявил в интервью РИА Новости, что подлодка затонула в результате столкновения с субмариной НАТО, которая подошла к ней слишком близко.

https://ria.ru/20230812/kursk-1889719822.html

https://ria.ru/20220319/muzey-1778825558.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

андрей чибис, мурманская область, общество