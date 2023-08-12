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"Всех предупреждаю". Кулеба неожиданно высказался о конфликте на Украине - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 12.08.2023 (обновлено: 16:53 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/kuleba-1889669399.html
"Всех предупреждаю". Кулеба неожиданно высказался о конфликте на Украине
"Всех предупреждаю". Кулеба неожиданно высказался о конфликте на Украине - РИА Новости, 12.08.2023
"Всех предупреждаю". Кулеба неожиданно высказался о конфликте на Украине
Будущий политический сезон станет сложным для Киева, поскольку все больше стран призывают его к переговорам с Москвой, цитирует главу МИД Украины Дмитрия Кулебу РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T08:59
2023-08-12T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
киев
москва
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Будущий политический сезон станет сложным для Киева, поскольку все больше стран призывают его к переговорам с Москвой, цитирует главу МИД Украины Дмитрия Кулебу издание РБК-Украина.&quot;Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Эти голоса (призывающие к переговорам. — Прим. ред.) становятся громче. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали&quot;, — сказал министр.В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
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в мире, украина, дмитрий кулеба, киев, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Киев, Москва
"Всех предупреждаю". Кулеба неожиданно высказался о конфликте на Украине

Кулеба заявил о призывах к Украине начать переговоры с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Будущий политический сезон станет сложным для Киева, поскольку все больше стран призывают его к переговорам с Москвой, цитирует главу МИД Украины Дмитрия Кулебу издание РБК-Украина.
«

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Эти голоса (призывающие к переговорам. — Прим. ред.) становятся громче. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", — сказал министр.

В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий КулебаКиевМосква
 
 
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