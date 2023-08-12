https://ria.ru/20230812/kuleba-1889669399.html

"Всех предупреждаю". Кулеба неожиданно высказался о конфликте на Украине

"Всех предупреждаю". Кулеба неожиданно высказался о конфликте на Украине - РИА Новости, 12.08.2023

"Всех предупреждаю". Кулеба неожиданно высказался о конфликте на Украине

Будущий политический сезон станет сложным для Киева, поскольку все больше стран призывают его к переговорам с Москвой, цитирует главу МИД Украины Дмитрия Кулебу РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T08:59

2023-08-12T08:59

2023-08-12T16:53

специальная военная операция на украине

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дмитрий кулеба

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Будущий политический сезон станет сложным для Киева, поскольку все больше стран призывают его к переговорам с Москвой, цитирует главу МИД Украины Дмитрия Кулебу издание РБК-Украина."Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Эти голоса (призывающие к переговорам. — Прим. ред.) становятся громче. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", — сказал министр.В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.

https://ria.ru/20230812/ukraina-1889106110.html

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