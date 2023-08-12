https://ria.ru/20230812/krushenie-1889704786.html

Су-30 разбился в Калининградской области во время тренировочного полета

Су-30 разбился в Калининградской области во время тренировочного полета - РИА Новости, 12.08.2023

Су-30 разбился в Калининградской области во время тренировочного полета

Двухместный истребитель Су-30 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Западного... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T14:40

2023-08-12T14:40

2023-08-12T16:30

су-30

происшествия

западный военный округ (зво)

калининградская область

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Двухместный истребитель Су-30 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО)."Двенадцатого августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж погиб", — говорится в заявлении.По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность.

https://ria.ru/20230802/gidrosamolet-1887718406.html

калининградская область

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2023

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су-30, происшествия, западный военный округ (зво), калининградская область