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Су-30 разбился в Калининградской области во время тренировочного полета
Су-30 разбился в Калининградской области во время тренировочного полета - РИА Новости, 12.08.2023
Су-30 разбился в Калининградской области во время тренировочного полета
Двухместный истребитель Су-30 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Западного... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T14:40
2023-08-12T14:40
2023-08-12T16:30
су-30
происшествия
западный военный округ (зво)
калининградская область
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Двухместный истребитель Су-30 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО)."Двенадцатого августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж погиб", — говорится в заявлении.По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность.
https://ria.ru/20230802/gidrosamolet-1887718406.html
калининградская область
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су-30, происшествия, западный военный округ (зво), калининградская область
Су-30, Происшествия, Западный военный округ (ЗВО), Калининградская область
Су-30 разбился в Калининградской области во время тренировочного полета
В Калининградской области разбился истребитель Су-30