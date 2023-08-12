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Сибирь накормит. Что пробовать и смотреть в Красноярске - РИА Новости, 12.08.2023
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Туризм
 
08:00 12.08.2023 (обновлено: 08:03 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/krasnoyarsk-1889349191.html
Сибирь накормит. Что пробовать и смотреть в Красноярске
Сибирь накормит. Что пробовать и смотреть в Красноярске - РИА Новости, 12.08.2023
Сибирь накормит. Что пробовать и смотреть в Красноярске
Тут всегда добывали больше всего золота, пушнины, леса. Теперь у столицы Красноярского края есть шанс стать "шефом" и в области кулинарии. О том, какая связь... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T08:00
2023-08-12T08:03
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Миронова. Тут всегда добывали больше всего золота, пушнины, леса. Теперь у столицы Красноярского края есть шанс стать "шефом" и в области кулинарии. О том, какая связь между тайгой и кухней, что варили в старинной аптеке и где покормить сусликов, — в материале РИА Новости.Соболя, суслики и камниВ Красноярске природа — везде. Это видно с катера: в густом зеленом Енисее отражаются Саяны, ели и пещеры из известняка орехового цвета — "Царские ворота", "Караульная". Так их назвали казаки, которые в XVII веке основали здесь острог Красный Яр. Соболей в этих краях было столько, что местные киргизы и тюрки шили одежду из шкур. Иглы делали из костей, а нитки — из жил. За год истребляли более сотни тысяч животных. Даже на тогдашнем гербе Сибири были изображены два соболя, пронзенные кинжалами.Сейчас на охоту выходят туристы, и только с камерами: в центре Красноярска, на острове Татышев обитает около 4500 сусликов. Зверьки прямо из рук выхватывают куски морковки.Но природа по-прежнему вдохновляет. Так, скульптура бурятского художника Даши Намдакова "Сибиряк" в Красноярске будто сложена из каменных глыб.Дизайн ресторана Fresco напоминает пещеру. Внутри — валуны с Енисея, номерки в гардеробе нарисованы на гальке, вместо цифр — символы, похожие на орхоно-енисейское письмо народов Сибири. В туалете вода из крана льется в сетку с булыжниками."В моем детстве в горах Памира игрушек не было, мы с ребятами подкидывали камни и ловили, я их фанат", — объясняет Хайам Аминов, основатель ресторана и учредитель "Фестиваля Диких ужинов" в Красноярске. Слушая его, посетители дегустируют ягненка под соусом из пантов сибирского марала и курд — "камушек" из соленого йогурта с местными дикоросами.Мероприятие впервые состоялось в июне-июле 2023 года в тайге, на мраморном карьере компании Guriati, специализирующейся на обработке камня. В течение восьми суббот лучшие повара России прямо на горе готовили то, что им навеяла природа Красноярска.Так, в один из вечеров шеф Fresco Денис Курков, Андрей Федосеев из столичного ресторана скандинавской кухни Björn и австралиец Том Халпин из московского Maya пожарили на костре лосося на березовом полене, потушили крапиву и замариновали хвост бобра. Гости тем временем сидели за мраморными столиками, дегустировали коктейли "с характером", как Енисей, и смотрели, как жгучее сибирское солнце тонет за Саянами.Столбы и строганинаПрямо в центре города — тайга: заповедник "Красноярские столбы". К нему ведет двухкилометровая канатка "Бобровый лог". По пути — густые зеленые пихты, ели и кедры с яркими вкраплениями фиолетового иван-чая.В заповеднике около сотни скал причудливой формы: одни похожи на скульптуру Даши Намдакова, другие — на медведей, третьи "тонко нарезаны", как строганина. Считается, что это результат извержения подводной магмы 500 миллионов лет назад. Хотя есть и романтическое объяснение."Отсюда видна гора Такмак, защитник Красноярского края. По легенде так звали князя, который посватался к Базаихе, дочери царя Енисея. Но после помолвки влюбился в ее младшую сестру Лалетину. За это владыка обратил ветреного жениха в скалу, княжескую свиту — в столбы, а обеих девушек — в реки, да и сам стал тающим ледником", — рассказывает экскурсовод Александра Зырянова.Продолжение леса — в ресторане "Хозяин тайги" возле канатки. Меню здесь дикое-таежное-речное. Вяленая оленина, строганина из муксуна, осетра, нельмы и к ней "макало" — соль с перцем и брусничный соус, смесь икры хариуса, щуки и лосося с зеленым луком и сметаной. Напитки — кисловатая настойка "Черноплодка с яблоком", сладкая "Калина-малина", горькая "Хреновуха" и крепкая "Кедровая".В ресторане восстановили интерьер дома, в котором жили Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин во время съемок фильма "Хозяин тайги". В частности, перенесли оттуда голубую оконную раму, а на стены повесили фотографии из личного архива барда и его стихи "Где-то там на озере".От всех недуговПрирода Сибири издавна интересовала лекарей и фармацевтов. В XVII веке воевода Григорий Ромодановский приезжал сюда "собирать зверобой, сушить, размалывать и присылать в Москву по пуду на всякий год". А в петровские времена врач из Данцига Даниил Мессершмидт описал 380 местных лекарственных растений.Порошки из медвежьей желчи, настойки из кедровой скорлупы, подорожниковый сироп и иван-чай готовили в аптеке “Общества врачей Енисейской губернии” на проспекте Мира. Она есть и сейчас, правда, теперь там продают традиционные медикаменты. О прошлом напоминают экспонаты: колбы, склянки, керамические ступки и рецепты на латыни."Подлечиться травами" можно в ресторане напротив — 0.75 Please Wine&amp;Kitchen. На стенах — еловые ветки и венки из белых анемонов, царит полумрак — полное ощущение лесной чащи. Блюда — икра ангарского хариуса, чипсы из рыбного бульона, мясо лося и марала — оформлены в виде кочки или лужайки.Где учат будущих шефовЗдание Института гастрономии Красноярска напоминает белую скалу. На экскурсии вы узнаете, как учатся на поваров, побываете на экспериментальном огороде "Сити-фарм" — овощи и зелень в контролируемой среде.Студенты этого учебного заведения, созданного на базе французского вуза Поля Бокюза, получают двойной диплом, лучшие отправляются на стажировку в Европу."Три недели они слушают теорию, затем столько же практикуются в кафе, начиная с должности официанта. И так все четыре года", — уточняет основатель ресторанного холдинга Bellini Group и директор института Алексей Горинский. Курсовые работы — ужины. Вуз одалживает ученикам 150 тысяч рублей, на которые надо придумать меню, пригласить гостей и еще заработать. Нет прибыли — нет зачета.Собираясь домой, прихватите с собой тушенку из оленины и паштет из косули. Сотрудники аэропорта лояльны к банкам в ручной клади. Готовятся к новому статусу Красноярска — Гастрономической столицы Енисейской Сибири.
https://ria.ru/20210917/tyumen-1750301271.html
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маршруты - туризм, красноярск, красноярский край, отдых в россии, туризм, еда - туризм, гастрономия, достопримечательности
Туризм, Маршруты - Туризм, Красноярск, Красноярский край, отдых в России, Туризм, Еда - Туризм, гастрономия, Достопримечательности

Сибирь накормит. Что пробовать и смотреть в Красноярске

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНиколаевский автомобильный мост и мост с участком транссибирской железнодорожной магистрали через реку Енисей в Красноярске
Николаевский автомобильный мост и мост с участком транссибирской железнодорожной магистрали через реку Енисей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Миронова. Тут всегда добывали больше всего золота, пушнины, леса. Теперь у столицы Красноярского края есть шанс стать "шефом" и в области кулинарии. О том, какая связь между тайгой и кухней, что варили в старинной аптеке и где покормить сусликов, — в материале РИА Новости.

Соболя, суслики и камни

В Красноярске природа — везде. Это видно с катера: в густом зеленом Енисее отражаются Саяны, ели и пещеры из известняка орехового цвета — "Царские ворота", "Караульная". Так их назвали казаки, которые в XVII веке основали здесь острог Красный Яр.
Соболей в этих краях было столько, что местные киргизы и тюрки шили одежду из шкур. Иглы делали из костей, а нитки — из жил. За год истребляли более сотни тысяч животных. Даже на тогдашнем гербе Сибири были изображены два соболя, пронзенные кинжалами.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Красноярска, Виноградовский пешеходный мост, на остров Татышев и Коммунальный мост через реку Енисей (на втором плане).
Вид на центральную часть Красноярска, Виноградовский пешеходный мост, на остров Татышев и Коммунальный мост через реку Енисей
Вид на центральную часть Красноярска, Виноградовский пешеходный мост, на остров Татышев и Коммунальный мост через реку Енисей (на втором плане).
© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 4
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВиноградовский пешеходный мост, который соединяет левый берег и остров Татышев на реке Енисей в Красноярске.
Виноградовский пешеходный мост, который соединяет левый берег и остров Татышев на реке Енисей в Красноярске
Виноградовский пешеходный мост, который соединяет левый берег и остров Татышев на реке Енисей в Красноярске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 4
© Фото : Екатерина МироноваЕнисей и тайга
Енисей и тайга
Енисей и тайга
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 4
© Фото : Екатерина МироноваЕнисей
Енисей
Енисей
© Фото : Екатерина Миронова
4 из 4
Вид на центральную часть Красноярска, Виноградовский пешеходный мост, на остров Татышев и Коммунальный мост через реку Енисей (на втором плане).
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 4
Виноградовский пешеходный мост, который соединяет левый берег и остров Татышев на реке Енисей в Красноярске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 4
Енисей и тайга
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 4
Енисей
© Фото : Екатерина Миронова
4 из 4
Сейчас на охоту выходят туристы, и только с камерами: в центре Красноярска, на острове Татышев обитает около 4500 сусликов. Зверьки прямо из рук выхватывают куски морковки.
Но природа по-прежнему вдохновляет. Так, скульптура бурятского художника Даши Намдакова "Сибиряк" в Красноярске будто сложена из каменных глыб.
© Фото : Екатерина Миронова

Суслик на острове Татышев

Суслик на острове Татышев

Суслик на острове Татышев

© Фото : Екатерина Миронова
1 из 5
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Моторная яхта на Енисее во время празднования Дня России и 60-летнего юбилея города Дивногорска

Моторная яхта на Енисее

Моторная яхта на Енисее во время празднования Дня России и 60-летнего юбилея города Дивногорска

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
2 из 5
© Фото : Екатерина МироноваФигуры бобров у канатки "Бобровый лог"
Фигуры бобров у канатки Бобровый лог
Фигуры бобров у канатки "Бобровый лог"
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 5
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Пчела собирает нектар с цветка иван-чая (кипрея) в восточносибирской тайге в Красноярском крае

Пчела собирает нектар с цветка иван-чая (кипрея) в восточносибирской тайге в Красноярском крае

Пчела собирает нектар с цветка иван-чая (кипрея) в восточносибирской тайге в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
4 из 5
© Фото : Екатерина МироноваСкульптура "Сибиряк" Даши Намдакова
Скульптура Сибиряк Даши Намдакова
Скульптура "Сибиряк" Даши Намдакова
© Фото : Екатерина Миронова
5 из 5

Суслик на острове Татышев

© Фото : Екатерина Миронова
1 из 5

Моторная яхта на Енисее во время празднования Дня России и 60-летнего юбилея города Дивногорска

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
2 из 5
Фигуры бобров у канатки "Бобровый лог"
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 5

Пчела собирает нектар с цветка иван-чая (кипрея) в восточносибирской тайге в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
4 из 5
Скульптура "Сибиряк" Даши Намдакова
© Фото : Екатерина Миронова
5 из 5
Дизайн ресторана Fresco напоминает пещеру. Внутри — валуны с Енисея, номерки в гардеробе нарисованы на гальке, вместо цифр — символы, похожие на орхоно-енисейское письмо народов Сибири. В туалете вода из крана льется в сетку с булыжниками.
© Фото : пресс-служба ресторана FrescoИнтерьер ресторана Fresco
Интерьер ресторана Fresco
Интерьер ресторана Fresco
© Фото : пресс-служба ресторана Fresco
1 из 6
© Фото : пресс-служба ресторана FrescoГребешки, малина, икра
Гребешки, малина, икра
Гребешки, малина, икра
© Фото : пресс-служба ресторана Fresco
2 из 6
© Фото : пресс-служба ресторана FrescoКруассан, болтунья, камамбер, сморчки, трюфель
Круассан, болтунья, камамбер, сморчки, трюфель
Круассан, болтунья, камамбер, сморчки, трюфель
© Фото : пресс-служба ресторана Fresco
3 из 6
© Фото : пресс-служба ресторана FrescoБезглютеновые оладьи из кабачков
Безглютеновые оладьи из кабачков
Безглютеновые оладьи из кабачков
© Фото : пресс-служба ресторана Fresco
4 из 6
© Фото : пресс-служба ресторана FrescoБриошь, хрустящая говядина, яйцо пашот
Бриошь, хрустящая говядина, яйцо пашот
Бриошь, хрустящая говядина, яйцо пашот
© Фото : пресс-служба ресторана Fresco
5 из 6
© Фото : пресс-служба ресторана FrescoИнтерьер ресторана Fresco
Интерьер ресторана Fresco
Интерьер ресторана Fresco
© Фото : пресс-служба ресторана Fresco
6 из 6
Интерьер ресторана Fresco
© Фото : пресс-служба ресторана Fresco
1 из 6
Гребешки, малина, икра
© Фото : пресс-служба ресторана Fresco
2 из 6
Круассан, болтунья, камамбер, сморчки, трюфель
© Фото : пресс-служба ресторана Fresco
3 из 6
Безглютеновые оладьи из кабачков
© Фото : пресс-служба ресторана Fresco
4 из 6
Бриошь, хрустящая говядина, яйцо пашот
© Фото : пресс-служба ресторана Fresco
5 из 6
Интерьер ресторана Fresco
© Фото : пресс-служба ресторана Fresco
6 из 6
"В моем детстве в горах Памира игрушек не было, мы с ребятами подкидывали камни и ловили, я их фанат", — объясняет Хайам Аминов, основатель ресторана и учредитель "Фестиваля Диких ужинов" в Красноярске. Слушая его, посетители дегустируют ягненка под соусом из пантов сибирского марала и курд — "камушек" из соленого йогурта с местными дикоросами.
Мероприятие впервые состоялось в июне-июле 2023 года в тайге, на мраморном карьере компании Guriati, специализирующейся на обработке камня. В течение восьми суббот лучшие повара России прямо на горе готовили то, что им навеяла природа Красноярска.
© Фото : пресс-служба "Фестиваля диких ужинов"

Повара на "Фестивале диких ужинов"

Фестиваль диких ужинов

Повара на "Фестивале диких ужинов"

© Фото : пресс-служба "Фестиваля диких ужинов"
1 из 4
© Фото : пресс-служба "Фестиваля диких ужинов"Фестиваль диких ужинов
Фестиваль диких ужинов
Фестиваль диких ужинов
© Фото : пресс-служба "Фестиваля диких ужинов"
2 из 4
© Фото : пресс-служба "Фестиваля диких ужинов"

Дегустационные блюда на "Фестивале диких ужинов"

Фестиваль диких ужинов

Дегустационные блюда на "Фестивале диких ужинов"

© Фото : пресс-служба "Фестиваля диких ужинов"
3 из 4
© Фото : пресс-служба "Фестиваля диких ужинов"Фестиваль диких ужинов
Фестиваль диких ужинов
Фестиваль диких ужинов
© Фото : пресс-служба "Фестиваля диких ужинов"
4 из 4

Повара на "Фестивале диких ужинов"

© Фото : пресс-служба "Фестиваля диких ужинов"
1 из 4
Фестиваль диких ужинов
© Фото : пресс-служба "Фестиваля диких ужинов"
2 из 4

Дегустационные блюда на "Фестивале диких ужинов"

© Фото : пресс-служба "Фестиваля диких ужинов"
3 из 4
Фестиваль диких ужинов
© Фото : пресс-служба "Фестиваля диких ужинов"
4 из 4
Так, в один из вечеров шеф Fresco Денис Курков, Андрей Федосеев из столичного ресторана скандинавской кухни Björn и австралиец Том Халпин из московского Maya пожарили на костре лосося на березовом полене, потушили крапиву и замариновали хвост бобра. Гости тем временем сидели за мраморными столиками, дегустировали коктейли "с характером", как Енисей, и смотрели, как жгучее сибирское солнце тонет за Саянами.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗакат над западносибирской тайгой в Красноярском крае
Закат над западносибирской тайгой в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Закат над западносибирской тайгой в Красноярском крае

Столбы и строганина

Прямо в центре города — тайга: заповедник "Красноярские столбы". К нему ведет двухкилометровая канатка "Бобровый лог". По пути — густые зеленые пихты, ели и кедры с яркими вкраплениями фиолетового иван-чая.
© Фото : Екатерина МироноваВид с канатки "Бобровый лог"
Вид с канатки Бобровый лог
Вид с канатки "Бобровый лог"
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 5
CC BY 2.0 / Ninara / 4Y1A8782 Krasnoyarsk, RussiaКанатная дорога в фанпарке "Бобровый Лог"
Канатная дорога в фанпарке Бобровый Лог
Канатная дорога в фанпарке "Бобровый Лог"
CC BY 2.0 / Ninara / 4Y1A8782 Krasnoyarsk, Russia
2 из 5
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНациональный парк "Красноярские Столбы".
Национальный парк Красноярские Столбы
Национальный парк "Красноярские Столбы".
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Елена ГромоваЭкотропа в Национальном парке "Красноярские Столбы"
Экотропа в Национальном парке Красноярские Столбы
Экотропа в Национальном парке "Красноярские Столбы"
© РИА Новости / Елена Громова
4 из 5
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНациональный парк "Красноярские Столбы".
Национальный парк Красноярские Столбы
Национальный парк "Красноярские Столбы".
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 5
Вид с канатки "Бобровый лог"
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 5
Канатная дорога в фанпарке "Бобровый Лог"
CC BY 2.0 / Ninara / 4Y1A8782 Krasnoyarsk, Russia
2 из 5
Национальный парк "Красноярские Столбы".
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 5
Экотропа в Национальном парке "Красноярские Столбы"
© РИА Новости / Елена Громова
4 из 5
Национальный парк "Красноярские Столбы".
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 5
В заповеднике около сотни скал причудливой формы: одни похожи на скульптуру Даши Намдакова, другие — на медведей, третьи "тонко нарезаны", как строганина. Считается, что это результат извержения подводной магмы 500 миллионов лет назад. Хотя есть и романтическое объяснение.
"Отсюда видна гора Такмак, защитник Красноярского края. По легенде так звали князя, который посватался к Базаихе, дочери царя Енисея. Но после помолвки влюбился в ее младшую сестру Лалетину. За это владыка обратил ветреного жениха в скалу, княжескую свиту — в столбы, а обеих девушек — в реки, да и сам стал тающим ледником", — рассказывает экскурсовод Александра Зырянова.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Туристы идут по тропе к сиенитовой скале "Такмак" на территории государственного природного заповедника "Столбы" в Красноярском крае

Туристы идут по тропе к сиенитовой скале Такмак на территории государственного природного заповедника Столбы в Красноярском крае

Туристы идут по тропе к сиенитовой скале "Такмак" на территории государственного природного заповедника "Столбы" в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Елена ГромоваКорни деревьев в Национальном парке "Красноярские Столбы"
Корни деревьев в Национальном парке Красноярские Столбы
Корни деревьев в Национальном парке "Красноярские Столбы"
© РИА Новости / Елена Громова
2 из 3
© Фото : АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири"Национальный парк "Красноярские Столбы"
Национальный парк Красноярские Столбы
Национальный парк "Красноярские Столбы"
© Фото : АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири"
3 из 3

Туристы идут по тропе к сиенитовой скале "Такмак" на территории государственного природного заповедника "Столбы" в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 3
Корни деревьев в Национальном парке "Красноярские Столбы"
© РИА Новости / Елена Громова
2 из 3
Национальный парк "Красноярские Столбы"
© Фото : АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири"
3 из 3
Продолжение леса — в ресторане "Хозяин тайги" возле канатки. Меню здесь дикое-таежное-речное. Вяленая оленина, строганина из муксуна, осетра, нельмы и к ней "макало" — соль с перцем и брусничный соус, смесь икры хариуса, щуки и лосося с зеленым луком и сметаной. Напитки — кисловатая настойка "Черноплодка с яблоком", сладкая "Калина-малина", горькая "Хреновуха" и крепкая "Кедровая".
© Фото : Екатерина МироноваДесерт из брусники и кедровых орехов
Десерт из брусники и кедровых орехов - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : Екатерина Миронова
Десерт из брусники и кедровых орехов
В ресторане восстановили интерьер дома, в котором жили Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин во время съемок фильма "Хозяин тайги". В частности, перенесли оттуда голубую оконную раму, а на стены повесили фотографии из личного архива барда и его стихи "Где-то там на озере".

От всех недугов

Природа Сибири издавна интересовала лекарей и фармацевтов. В XVII веке воевода Григорий Ромодановский приезжал сюда "собирать зверобой, сушить, размалывать и присылать в Москву по пуду на всякий год". А в петровские времена врач из Данцига Даниил Мессершмидт описал 380 местных лекарственных растений.
© Фото : Екатерина МироноваСтаринная аптека в Красноярске
Старинная аптека в Красноярске
Старинная аптека в Красноярске
© Фото : Екатерина Миронова
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© Фото : Екатерина МироноваИнтерьер старинной аптеки в Красноярске
Интерьер старинной аптеки в Красноярске
Интерьер старинной аптеки в Красноярске
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3
© Фото : Екатерина МироноваСтупа для приготовления лекарственного порошка в старинной аптеке Красноярска
Ступа для приготовления лекарственного порошка в старинной аптеке Красноярска
Ступа для приготовления лекарственного порошка в старинной аптеке Красноярска
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 3
Старинная аптека в Красноярске
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 3
Интерьер старинной аптеки в Красноярске
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3
Ступа для приготовления лекарственного порошка в старинной аптеке Красноярска
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 3
Порошки из медвежьей желчи, настойки из кедровой скорлупы, подорожниковый сироп и иван-чай готовили в аптеке “Общества врачей Енисейской губернии” на проспекте Мира. Она есть и сейчас, правда, теперь там продают традиционные медикаменты. О прошлом напоминают экспонаты: колбы, склянки, керамические ступки и рецепты на латыни.
© Фото : Екатерина МироноваУлитки на завтрак
Улитки на завтрак - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : Екатерина Миронова
Улитки на завтрак
"Подлечиться травами" можно в ресторане напротив — 0.75 Please Wine&Kitchen. На стенах — еловые ветки и венки из белых анемонов, царит полумрак — полное ощущение лесной чащи. Блюда — икра ангарского хариуса, чипсы из рыбного бульона, мясо лося и марала — оформлены в виде кочки или лужайки.
Cъемочная площадка фильма Тобол - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
В Сибирь по своей воле, или что увидеть за неделю в Тюмени и окрестностях
17 сентября 2021, 08:00

Где учат будущих шефов

Здание Института гастрономии Красноярска напоминает белую скалу. На экскурсии вы узнаете, как учатся на поваров, побываете на экспериментальном огороде "Сити-фарм" — овощи и зелень в контролируемой среде.
Студенты этого учебного заведения, созданного на базе французского вуза Поля Бокюза, получают двойной диплом, лучшие отправляются на стажировку в Европу.
© Фото : Екатерина МироноваИнститут гастрономии
Институт гастрономии - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Екатерина Миронова
Институт гастрономии
"Три недели они слушают теорию, затем столько же практикуются в кафе, начиная с должности официанта. И так все четыре года", — уточняет основатель ресторанного холдинга Bellini Group и директор института Алексей Горинский. Курсовые работы — ужины. Вуз одалживает ученикам 150 тысяч рублей, на которые надо придумать меню, пригласить гостей и еще заработать. Нет прибыли — нет зачета.
Собираясь домой, прихватите с собой тушенку из оленины и паштет из косули. Сотрудники аэропорта лояльны к банкам в ручной клади. Готовятся к новому статусу Красноярска — Гастрономической столицы Енисейской Сибири.
Девушка в кафе в Алуште в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Черноморская кухня. Как Крым становится центром гастротуризма
15 июля, 08:00
 
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