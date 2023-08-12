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Сибирь накормит. Что пробовать и смотреть в Красноярске

Сибирь накормит. Что пробовать и смотреть в Красноярске - РИА Новости, 12.08.2023

Сибирь накормит. Что пробовать и смотреть в Красноярске

Тут всегда добывали больше всего золота, пушнины, леса. Теперь у столицы Красноярского края есть шанс стать "шефом" и в области кулинарии. О том, какая связь... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T08:00

2023-08-12T08:00

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Миронова. Тут всегда добывали больше всего золота, пушнины, леса. Теперь у столицы Красноярского края есть шанс стать "шефом" и в области кулинарии. О том, какая связь между тайгой и кухней, что варили в старинной аптеке и где покормить сусликов, — в материале РИА Новости.Соболя, суслики и камниВ Красноярске природа — везде. Это видно с катера: в густом зеленом Енисее отражаются Саяны, ели и пещеры из известняка орехового цвета — "Царские ворота", "Караульная". Так их назвали казаки, которые в XVII веке основали здесь острог Красный Яр. Соболей в этих краях было столько, что местные киргизы и тюрки шили одежду из шкур. Иглы делали из костей, а нитки — из жил. За год истребляли более сотни тысяч животных. Даже на тогдашнем гербе Сибири были изображены два соболя, пронзенные кинжалами.Сейчас на охоту выходят туристы, и только с камерами: в центре Красноярска, на острове Татышев обитает около 4500 сусликов. Зверьки прямо из рук выхватывают куски морковки.Но природа по-прежнему вдохновляет. Так, скульптура бурятского художника Даши Намдакова "Сибиряк" в Красноярске будто сложена из каменных глыб.Дизайн ресторана Fresco напоминает пещеру. Внутри — валуны с Енисея, номерки в гардеробе нарисованы на гальке, вместо цифр — символы, похожие на орхоно-енисейское письмо народов Сибири. В туалете вода из крана льется в сетку с булыжниками."В моем детстве в горах Памира игрушек не было, мы с ребятами подкидывали камни и ловили, я их фанат", — объясняет Хайам Аминов, основатель ресторана и учредитель "Фестиваля Диких ужинов" в Красноярске. Слушая его, посетители дегустируют ягненка под соусом из пантов сибирского марала и курд — "камушек" из соленого йогурта с местными дикоросами.Мероприятие впервые состоялось в июне-июле 2023 года в тайге, на мраморном карьере компании Guriati, специализирующейся на обработке камня. В течение восьми суббот лучшие повара России прямо на горе готовили то, что им навеяла природа Красноярска.Так, в один из вечеров шеф Fresco Денис Курков, Андрей Федосеев из столичного ресторана скандинавской кухни Björn и австралиец Том Халпин из московского Maya пожарили на костре лосося на березовом полене, потушили крапиву и замариновали хвост бобра. Гости тем временем сидели за мраморными столиками, дегустировали коктейли "с характером", как Енисей, и смотрели, как жгучее сибирское солнце тонет за Саянами.Столбы и строганинаПрямо в центре города — тайга: заповедник "Красноярские столбы". К нему ведет двухкилометровая канатка "Бобровый лог". По пути — густые зеленые пихты, ели и кедры с яркими вкраплениями фиолетового иван-чая.В заповеднике около сотни скал причудливой формы: одни похожи на скульптуру Даши Намдакова, другие — на медведей, третьи "тонко нарезаны", как строганина. Считается, что это результат извержения подводной магмы 500 миллионов лет назад. Хотя есть и романтическое объяснение."Отсюда видна гора Такмак, защитник Красноярского края. По легенде так звали князя, который посватался к Базаихе, дочери царя Енисея. Но после помолвки влюбился в ее младшую сестру Лалетину. За это владыка обратил ветреного жениха в скалу, княжескую свиту — в столбы, а обеих девушек — в реки, да и сам стал тающим ледником", — рассказывает экскурсовод Александра Зырянова.Продолжение леса — в ресторане "Хозяин тайги" возле канатки. Меню здесь дикое-таежное-речное. Вяленая оленина, строганина из муксуна, осетра, нельмы и к ней "макало" — соль с перцем и брусничный соус, смесь икры хариуса, щуки и лосося с зеленым луком и сметаной. Напитки — кисловатая настойка "Черноплодка с яблоком", сладкая "Калина-малина", горькая "Хреновуха" и крепкая "Кедровая".В ресторане восстановили интерьер дома, в котором жили Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин во время съемок фильма "Хозяин тайги". В частности, перенесли оттуда голубую оконную раму, а на стены повесили фотографии из личного архива барда и его стихи "Где-то там на озере".От всех недуговПрирода Сибири издавна интересовала лекарей и фармацевтов. В XVII веке воевода Григорий Ромодановский приезжал сюда "собирать зверобой, сушить, размалывать и присылать в Москву по пуду на всякий год". А в петровские времена врач из Данцига Даниил Мессершмидт описал 380 местных лекарственных растений.Порошки из медвежьей желчи, настойки из кедровой скорлупы, подорожниковый сироп и иван-чай готовили в аптеке “Общества врачей Енисейской губернии” на проспекте Мира. Она есть и сейчас, правда, теперь там продают традиционные медикаменты. О прошлом напоминают экспонаты: колбы, склянки, керамические ступки и рецепты на латыни."Подлечиться травами" можно в ресторане напротив — 0.75 Please Wine&Kitchen. На стенах — еловые ветки и венки из белых анемонов, царит полумрак — полное ощущение лесной чащи. Блюда — икра ангарского хариуса, чипсы из рыбного бульона, мясо лося и марала — оформлены в виде кочки или лужайки.Где учат будущих шефовЗдание Института гастрономии Красноярска напоминает белую скалу. На экскурсии вы узнаете, как учатся на поваров, побываете на экспериментальном огороде "Сити-фарм" — овощи и зелень в контролируемой среде.Студенты этого учебного заведения, созданного на базе французского вуза Поля Бокюза, получают двойной диплом, лучшие отправляются на стажировку в Европу."Три недели они слушают теорию, затем столько же практикуются в кафе, начиная с должности официанта. И так все четыре года", — уточняет основатель ресторанного холдинга Bellini Group и директор института Алексей Горинский. Курсовые работы — ужины. Вуз одалживает ученикам 150 тысяч рублей, на которые надо придумать меню, пригласить гостей и еще заработать. Нет прибыли — нет зачета.Собираясь домой, прихватите с собой тушенку из оленины и паштет из косули. Сотрудники аэропорта лояльны к банкам в ручной клади. Готовятся к новому статусу Красноярска — Гастрономической столицы Енисейской Сибири.

https://ria.ru/20210917/tyumen-1750301271.html

https://ria.ru/20230715/krym-1883976105.html

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