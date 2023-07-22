Сибирский “Фестиваль Диких ужинов” станет ежегодным

КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Сибирский “Фестиваль Диких ужинов”, который проходит с 3 июня по 29 июля в Красноярске, превратится в регулярное мероприятие, об этом РИА Новости сообщил основатель ресторанов Fresco и Asia Хайям Аминов. "Каждый год фестиваль будет проводиться в новом городе региона. Наша цель — создать гастрономический купаж Енисейской Сибири и в итоге издать что-то вроде манифеста национальной кухни", — заявил Аминов.Фестиваль впервые состоялся летом 2022-го в тестовом режиме посреди тайги на мраморном карьере компании Guriati, специализирующейся на обработке камня. Мероприятие имело успех и через год повторилось при поддержке "Сбера" и национальной премии Wheretoeat.По субботам Хайам Аминов приглашает на гору лучших поваров России и предлагает им приготовить блюда, навеянные окружающей природой. Так, 15 июля меню представили шеф Fresco Денис Курков, Андрей Федосеев из столичного ресторана скандинавской кухни Björn и австралиец Том Халпин из московского Maya."Сложность в том, что готовить приходиться на мангале или костре без привычной электрической плиты и бытовой техники. В итоге я придумал интересный вариант: обжег хвост бобра, и теперь он по вкусу напоминает копченое сало", — признался Андрей Федосеев.Повар также замариновал к фестивалю муксуна в лиственнице и подал косулю в соусе из таежной клубники. Том Халпин пожарил лосося на березовом полене и признался, что провел такой эксперимент впервые. А Денис Курков позаимствовал рецепты из деревни Тунгуски: это козлятина с молодыми лисичками и лепешка, которую запекают на открытом огне и камнях.22 июля гостей "Диких ужинов" будет угощать звездный шеф из Москвы Мирко Дзаго (Onest, "Аист", Bro&n) и Роман Чемеренко из красноярской "Чешуи". Повара приготовят гребешки с цветной капустой и черной икрой, нельму, опаленную огнем, с малосольным огурчиком и соусом из копченых томатов, стейк "Грязный Джо" с дачными печеными овощами и мясным соусом, а также десерт "Лесная прогулка".В заключительную субботу, 29 июля, вертелами и шампурами вооружатся Андрей Шмаков из столичного ресторана Savva и сам Хайам Аминов. Коктейльным сопровождением на основе водки Tselovalnik займется компания El Copitas Bar.Фестиваль Диких ужинов проходит в течение восьми суббот. Желающие могут воспользоваться трансфером от ресторана Fresco. Добираться от центра Красноярска предстоит более двух часов.
КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Сибирский “Фестиваль Диких ужинов”, который проходит с 3 июня по 29 июля в Красноярске, превратится в регулярное мероприятие, об этом РИА Новости сообщил основатель ресторанов Fresco и Asia Хайям Аминов.
"Каждый год фестиваль будет проводиться в новом городе региона. Наша цель — создать гастрономический купаж Енисейской Сибири и в итоге издать что-то вроде манифеста национальной кухни", — заявил Аминов.
Фестиваль впервые состоялся летом 2022-го в тестовом режиме посреди тайги на мраморном карьере компании Guriati, специализирующейся на обработке камня. Мероприятие имело успех и через год повторилось при поддержке "Сбера" и национальной премии Wheretoeat.
По субботам Хайам Аминов приглашает на гору лучших поваров России и предлагает им приготовить блюда, навеянные окружающей природой. Так, 15 июля меню представили шеф Fresco Денис Курков, Андрей Федосеев из столичного ресторана скандинавской кухни Björn и австралиец Том Халпин из московского Maya.
«
"Сложность в том, что готовить приходиться на мангале или костре без привычной электрической плиты и бытовой техники. В итоге я придумал интересный вариант: обжег хвост бобра, и теперь он по вкусу напоминает копченое сало", — признался Андрей Федосеев.
Повар также замариновал к фестивалю муксуна в лиственнице и подал косулю в соусе из таежной клубники. Том Халпин пожарил лосося на березовом полене и признался, что провел такой эксперимент впервые. А Денис Курков позаимствовал рецепты из деревни Тунгуски: это козлятина с молодыми лисичками и лепешка, которую запекают на открытом огне и камнях.
22 июля гостей "Диких ужинов" будет угощать звездный шеф из Москвы Мирко Дзаго (Onest, "Аист", Bro&n) и Роман Чемеренко из красноярской "Чешуи". Повара приготовят гребешки с цветной капустой и черной икрой, нельму, опаленную огнем, с малосольным огурчиком и соусом из копченых томатов, стейк "Грязный Джо" с дачными печеными овощами и мясным соусом, а также десерт "Лесная прогулка".
В заключительную субботу, 29 июля, вертелами и шампурами вооружатся Андрей Шмаков из столичного ресторана Savva и сам Хайам Аминов. Коктейльным сопровождением на основе водки Tselovalnik займется компания El Copitas Bar.
Фестиваль Диких ужинов проходит в течение восьми суббот. Желающие могут воспользоваться трансфером от ресторана Fresco. Добираться от центра Красноярска предстоит более двух часов.
Названы лучшие объекты гастрономического туризма России
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.