https://ria.ru/20230812/kovid-1889655958.html

Врачи в ужасе. В США забили тревогу из-за нового варианта COVID-19

Врачи в ужасе. В США забили тревогу из-за нового варианта COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2023

Врачи в ужасе. В США забили тревогу из-за нового варианта COVID-19

Случаи заболевания коронавирусом в Нью-Йорке увеличились на 55 процентов, рост отмечается также и в других штатах, сообщает New York Post. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T01:30

2023-08-12T01:30

2023-08-12T01:42

в мире

нью-йорк (город)

нью-йоркский университет

воз

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Случаи заболевания коронавирусом в Нью-Йорке увеличились на 55 процентов, рост отмечается также и в других штатах, сообщает New York Post."Последние данные Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, опубликованные 2 августа, показывают, что число случаев COVID выросло на 55 процентов по сравнению с предыдущей неделей, при этом в среднем по штату регистрируется 824 случая в день", — говорится в сообщении.Кроме того, госпитализации увеличились на 22 процента, то есть более 100 пациентов в день. В отчетах Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечается, что проблема коснулась не только Нью-Йорка — по всей стране выявили 8000 госпитализаций за неделю, что на 12 процентов больше, чем на прошлой.Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Эшви Васан выразил мнение, что в возбудителе заболевания нет ничего, что указывало бы на повышение его вирулентности или летальности. По его словам, учащение случаев заболевания связаны с понижением иммунитета, что вполне ожидаемо при жизни с COVID.В свою очередь, доцент кафедры здоровья населения медицинской школы Нью-Йоркского университета Анна Берштейн заявила, что еще более смертоносный вариант может возникнуть внезапно."Это может произойти в любой момент. От этой мысли у меня мурашки бегут по спине", — отметила она.Ранее ВОЗ сообщила, что новый вариант COVID-19 EG.5 ("Эрис") активно распространяется по всему миру. Благодаря преимуществу в росте и способности к преодолению защиты иммунитета он может стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире. Сейчас новый штамм представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.

https://ria.ru/20230808/koronavirus-1888891813.html

https://ria.ru/20230708/patologiya-1882926169.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город), нью-йоркский университет, воз, коронавирус covid-19