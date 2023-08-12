Врачи в ужасе. В США забили тревогу из-за нового варианта COVID-19
NYP: в США наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19
© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Случаи заболевания коронавирусом в Нью-Йорке увеличились на 55 процентов, рост отмечается также и в других штатах, сообщает New York Post.
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"Последние данные Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, опубликованные 2 августа, показывают, что число случаев COVID выросло на 55 процентов по сравнению с предыдущей неделей, при этом в среднем по штату регистрируется 824 случая в день", — говорится в сообщении.
Кроме того, госпитализации увеличились на 22 процента, то есть более 100 пациентов в день. В отчетах Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечается, что проблема коснулась не только Нью-Йорка — по всей стране выявили 8000 госпитализаций за неделю, что на 12 процентов больше, чем на прошлой.
Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Эшви Васан выразил мнение, что в возбудителе заболевания нет ничего, что указывало бы на повышение его вирулентности или летальности. По его словам, учащение случаев заболевания связаны с понижением иммунитета, что вполне ожидаемо при жизни с COVID.
В свою очередь, доцент кафедры здоровья населения медицинской школы Нью-Йоркского университета Анна Берштейн заявила, что еще более смертоносный вариант может возникнуть внезапно.
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"Это может произойти в любой момент. От этой мысли у меня мурашки бегут по спине", — отметила она.
Ранее ВОЗ сообщила, что новый вариант COVID-19 EG.5 ("Эрис") активно распространяется по всему миру. Благодаря преимуществу в росте и способности к преодолению защиты иммунитета он может стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире. Сейчас новый штамм представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.