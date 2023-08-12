Рейтинг@Mail.ru
Врачи в ужасе. В США забили тревогу из-за нового варианта COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 12.08.2023 (обновлено: 01:42 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/kovid-1889655958.html
Врачи в ужасе. В США забили тревогу из-за нового варианта COVID-19
Врачи в ужасе. В США забили тревогу из-за нового варианта COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2023
Врачи в ужасе. В США забили тревогу из-за нового варианта COVID-19
Случаи заболевания коронавирусом в Нью-Йорке увеличились на 55 процентов, рост отмечается также и в других штатах, сообщает New York Post. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T01:30
2023-08-12T01:42
в мире
нью-йорк (город)
нью-йоркский университет
воз
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872630044_0:0:3414:1921_1920x0_80_0_0_6cbd6aa395d4883c436800f0306b5a2f.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Случаи заболевания коронавирусом в Нью-Йорке увеличились на 55 процентов, рост отмечается также и в других штатах, сообщает New York Post.&quot;Последние данные Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, опубликованные 2 августа, показывают, что число случаев COVID выросло на 55 процентов по сравнению с предыдущей неделей, при этом в среднем по штату регистрируется 824 случая в день&quot;, — говорится в сообщении.Кроме того, госпитализации увеличились на 22 процента, то есть более 100 пациентов в день. В отчетах Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечается, что проблема коснулась не только Нью-Йорка — по всей стране выявили 8000 госпитализаций за неделю, что на 12 процентов больше, чем на прошлой.Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Эшви Васан выразил мнение, что в возбудителе заболевания нет ничего, что указывало бы на повышение его вирулентности или летальности. По его словам, учащение случаев заболевания связаны с понижением иммунитета, что вполне ожидаемо при жизни с COVID.В свою очередь, доцент кафедры здоровья населения медицинской школы Нью-Йоркского университета Анна Берштейн заявила, что еще более смертоносный вариант может возникнуть внезапно."Это может произойти в любой момент. От этой мысли у меня мурашки бегут по спине", — отметила она.Ранее ВОЗ сообщила, что новый вариант COVID-19 EG.5 ("Эрис") активно распространяется по всему миру. Благодаря преимуществу в росте и способности к преодолению защиты иммунитета он может стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире. Сейчас новый штамм представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.
https://ria.ru/20230808/koronavirus-1888891813.html
https://ria.ru/20230708/patologiya-1882926169.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872630044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15deacfe9c6bf1ab67ada6229825e138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), нью-йоркский университет, воз, коронавирус covid-19
В мире, Нью-Йорк (город), Нью-Йоркский университет, ВОЗ, Коронавирус COVID-19
Врачи в ужасе. В США забили тревогу из-за нового варианта COVID-19

NYP: в США наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19

© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
Компьютерная модель вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Случаи заболевания коронавирусом в Нью-Йорке увеличились на 55 процентов, рост отмечается также и в других штатах, сообщает New York Post.
«

"Последние данные Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, опубликованные 2 августа, показывают, что число случаев COVID выросло на 55 процентов по сравнению с предыдущей неделей, при этом в среднем по штату регистрируется 824 случая в день", — говорится в сообщении.

Кроме того, госпитализации увеличились на 22 процента, то есть более 100 пациентов в день. В отчетах Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечается, что проблема коснулась не только Нью-Йорка — по всей стране выявили 8000 госпитализаций за неделю, что на 12 процентов больше, чем на прошлой.
Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Эшви Васан выразил мнение, что в возбудителе заболевания нет ничего, что указывало бы на повышение его вирулентности или летальности. По его словам, учащение случаев заболевания связаны с понижением иммунитета, что вполне ожидаемо при жизни с COVID.
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
В Индии обнаружили новый штамм COVID-19
8 августа, 16:47
В свою очередь, доцент кафедры здоровья населения медицинской школы Нью-Йоркского университета Анна Берштейн заявила, что еще более смертоносный вариант может возникнуть внезапно.
«
"Это может произойти в любой момент. От этой мысли у меня мурашки бегут по спине", — отметила она.
Ранее ВОЗ сообщила, что новый вариант COVID-19 EG.5 ("Эрис") активно распространяется по всему миру. Благодаря преимуществу в росте и способности к преодолению защиты иммунитета он может стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире. Сейчас новый штамм представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.
Врач в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
COVID-19 может спровоцировать аутоиммунную патологию, предупредила эксперт
8 июля, 06:40
 
В миреНью-Йорк (город)Нью-Йоркский университетВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала