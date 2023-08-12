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В Раде прокомментировали назначение воевавших начальниками военкоматов - РИА Новости, 12.08.2023
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17:31 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/korruptsiya-1889727424.html
В Раде прокомментировали назначение воевавших начальниками военкоматов
В Раде прокомментировали назначение воевавших начальниками военкоматов - РИА Новости, 12.08.2023
В Раде прокомментировали назначение воевавших начальниками военкоматов
Назначение вернувшихся с передовой руководителями территориальных центров поможет решить проблему с коррупцией, заявил член комитета Верховной рады Украины по... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T17:31
2023-08-12T17:31
украина
в мире
федор вениславский
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Назначение вернувшихся с передовой руководителями территориальных центров поможет решить проблему с коррупцией, заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. "Когда будут назначены руководители областного уровня среди новых людей, которым чужда сама сущность коррупции, вернувшиеся с передовой, то я думаю, что они действительно обеспечат очищение всех территориальных центров (комплектований, военкоматов - ред.) от тех, кто пытается использовать служебное положение против интересов государства и для личного обогащения", - заявил Вениславский в эфире телемарафона. Он добавил, что на сегодняшний день невозможно одновременно уволить всех руководителей военкомов, потому что это может усложнить процесс мобилизации. Владимир Зеленский в пятницу заявил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников военкоматов, тех, кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях. Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов. В Госбюро расследований сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов с участием начальников военкоматов. В частности, после сообщений в СМИ был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
https://ria.ru/20230803/zaderzhanie-1888032392.html
https://ria.ru/20230808/voenkom-1888801172.html
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украина, в мире, федор вениславский, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский
Украина, В мире, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Владимир Зеленский
В Раде прокомментировали назначение воевавших начальниками военкоматов

Депутат Рады: назначение воевавших главами военкоматов решит проблему коррупции

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Назначение вернувшихся с передовой руководителями территориальных центров поможет решить проблему с коррупцией, заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
"Когда будут назначены руководители областного уровня среди новых людей, которым чужда сама сущность коррупции, вернувшиеся с передовой, то я думаю, что они действительно обеспечат очищение всех территориальных центров (комплектований, военкоматов - ред.) от тех, кто пытается использовать служебное положение против интересов государства и для личного обогащения", - заявил Вениславский в эфире телемарафона.
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Он добавил, что на сегодняшний день невозможно одновременно уволить всех руководителей военкомов, потому что это может усложнить процесс мобилизации.
Владимир Зеленский в пятницу заявил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников военкоматов, тех, кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов. В Госбюро расследований сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.
Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов с участием начальников военкоматов. В частности, после сообщений в СМИ был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
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УкраинаВ миреФедор ВениславскийВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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