В Раде прокомментировали назначение воевавших начальниками военкоматов
Депутат Рады: назначение воевавших главами военкоматов решит проблему коррупции
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Назначение вернувшихся с передовой руководителями территориальных центров поможет решить проблему с коррупцией, заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
"Когда будут назначены руководители областного уровня среди новых людей, которым чужда сама сущность коррупции, вернувшиеся с передовой, то я думаю, что они действительно обеспечат очищение всех территориальных центров (комплектований, военкоматов - ред.) от тех, кто пытается использовать служебное положение против интересов государства и для личного обогащения", - заявил Вениславский в эфире телемарафона.
Он добавил, что на сегодняшний день невозможно одновременно уволить всех руководителей военкомов, потому что это может усложнить процесс мобилизации.
Владимир Зеленский в пятницу заявил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников военкоматов, тех, кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов. В Госбюро расследований сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.
Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов с участием начальников военкоматов. В частности, после сообщений в СМИ был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.