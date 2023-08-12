Украина не гарантирует безопасность прохода судов по временным коридорам
Украина не может гарантировать безопасность прохода судов по временным коридорам
© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории одесского порта
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории одесского порта. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Гарантировать полную безопасности прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно, заявил представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.
Ранее власти Украины объявили временные коридоры для торговых судов, как идущих в черноморские порты - Черноморск, Одесса и Южный, так и из них. Позже в ВМС страны заявили, что открыта регистрация судов готовых идти временными маршрутами в акватории Черного моря.
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"Мы ждем в ближайшее время первые единицы, которые пойдут. Условия довольно сложные... Мы предупредили судовладельцев и капитанов, что гарантировать 100-процентную безопасность на данный момент невозможно. При этом все это происходит под контролем ВСУ, все, что от нас зависит мы делаем. Только со временем будет понятно, как будет работать этот дополнительный коридор", - сказал Плетенчук в эфире всеукраинского телемарафона.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.