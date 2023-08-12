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В Британии из школьной программы убирают недостаточно толерантные книги
В Британии из школьной программы убирают недостаточно толерантные книги - РИА Новости, 12.08.2023
В Британии из школьной программы убирают недостаточно толерантные книги
Школы в Великобритании убирают из программы по литературе классические произведения и удостоенные наградами труды, которые кажутся им недостаточно толерантными, РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:20
2023-08-12T13:20
2023-08-12T13:20
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Школы в Великобритании убирают из программы по литературе классические произведения и удостоенные наградами труды, которые кажутся им недостаточно толерантными, сообщает газета Times. "Школы убирают из списков литературы классические романы и книги, отмеченные наградами, стремясь "деколонизировать и разнообразить" учебные программы", - передает газета. В отчете, с которым ознакомилось издание, 23 школы сообщают о своих успехах в борьбе с расизмом после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США в 2020 году. В частности, академия Томаса Аллейна в Стивенидже изъяла из программы повесть лауреата Нобелевской премии по литературе Джона Стейнбека "О мышах и людях", заявив, что она "усиливает негативные стереотипы" и содержит "расистские высказывания". Другая школа – Эшлиндс в Беркхамстеде – решила, что ученикам не стоит читать книгу детской писательницы Аннабель Питчер "Моя сестра живет на каминной полке", удостоенную премии Брэнфорда Боуза, поскольку в ней слишком стереотипно представлен герой-мусульманин.
https://ria.ru/20230225/literatura-1854309325.html
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РИА Новости
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новости культуры, великобритания, джордж флойд, сша, литература
Культура, Новости культуры, Великобритания, Джордж Флойд, США, Литература
В Британии из школьной программы убирают недостаточно толерантные книги
Times: ради борьбы с расизмом из школьной программы в Британии убрали Стейнбека