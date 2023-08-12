https://ria.ru/20230812/khamstvo-1889657101.html

"Это хамство": в Польше пришли в ярость из-за поведения украинских властей

"Это хамство": в Польше пришли в ярость из-за поведения украинских властей - РИА Новости, 12.08.2023

"Это хамство": в Польше пришли в ярость из-за поведения украинских властей

Киев ведет себя по-хамски в отношениях с Варшавой, рассказал польский публицист и политолог Ян Матковский в интервью Salon24. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T02:15

2023-08-12T02:15

2023-08-12T02:15

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украина

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киев ведет себя по-хамски в отношениях с Варшавой, рассказал польский публицист и политолог Ян Матковский в интервью Salon24."Я часто подчеркиваю, что источником власти в Украине является олигархат, а не украинская нация. Олигархия цинична, рациональна в поведении и редко проявляет благодарность. Скажем прямо: то, что делают некоторые представители украинской власти, — откровенное хамство", — высказался журналист.Он отметил, что уровень коррупции и эксплуатации властями народа все еще высок, даже учитывая конфликт с Россией. Кроме того, предположил Матковский, все недопонимания между Варшавой и Киевом должны решаться "в кабинетах", а не в СМИ, так как эскалации разногласий "идут на пользу только Москве".Власти Польши оценили, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Варшавы открыть границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Польша заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.

https://ria.ru/20230811/vstuplenie-1889410023.html

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в мире, польша, украина, варшава, россия