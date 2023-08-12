https://ria.ru/20230812/khamstvo-1889657101.html
"Это хамство": в Польше пришли в ярость из-за поведения украинских властей
"Это хамство": в Польше пришли в ярость из-за поведения украинских властей - РИА Новости, 12.08.2023
"Это хамство": в Польше пришли в ярость из-за поведения украинских властей
Киев ведет себя по-хамски в отношениях с Варшавой, рассказал польский публицист и политолог Ян Матковский в интервью Salon24. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T02:15
2023-08-12T02:15
2023-08-12T02:15
в мире
польша
украина
варшава
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d69d8a62d1699f71d058f3e05a2fd6f6.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киев ведет себя по-хамски в отношениях с Варшавой, рассказал польский публицист и политолог Ян Матковский в интервью Salon24."Я часто подчеркиваю, что источником власти в Украине является олигархат, а не украинская нация. Олигархия цинична, рациональна в поведении и редко проявляет благодарность. Скажем прямо: то, что делают некоторые представители украинской власти, — откровенное хамство", — высказался журналист.Он отметил, что уровень коррупции и эксплуатации властями народа все еще высок, даже учитывая конфликт с Россией. Кроме того, предположил Матковский, все недопонимания между Варшавой и Киевом должны решаться "в кабинетах", а не в СМИ, так как эскалации разногласий "идут на пользу только Москве".Власти Польши оценили, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Варшавы открыть границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Польша заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
https://ria.ru/20230811/vstuplenie-1889410023.html
польша
украина
варшава
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_198aed49faabc9c1fead9b49bd455d50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, варшава, россия
В мире, Польша, Украина, Варшава, Россия
"Это хамство": в Польше пришли в ярость из-за поведения украинских властей
Публицист Salon24: Киев ведет себя по-хамски с Варшавой