https://ria.ru/20230812/kamnepad-1889663252.html

В горах в Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад

В горах в Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад - РИА Новости, 12.08.2023

В горах в Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад

Группа туристов из пяти человек попала под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, есть пострадавшие, рассказали в... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T06:47

2023-08-12T06:47

2023-08-12T07:17

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

черекский район

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НАЛЬЧИК, 12 авг — РИА Новости. Группа туристов из пяти человек попала под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, есть пострадавшие, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону."В 06.00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе в районе альплагеря "Безенги" ("Судейские ночевки") на высоте 3500 метров группа туристов из пяти человек попала под камнепад. По предварительной информации, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.На поисково-спасательные работы выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.Решается вопрос о применении авиации, заключили в пресс-службе.

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр), черекский район