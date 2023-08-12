https://ria.ru/20230812/kamnepad-1889663252.html
В горах в Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад
В горах в Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад - РИА Новости, 12.08.2023
В горах в Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад
Группа туристов из пяти человек попала под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, есть пострадавшие, рассказали в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T06:47
2023-08-12T06:47
2023-08-12T07:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
черекский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
НАЛЬЧИК, 12 авг — РИА Новости. Группа туристов из пяти человек попала под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, есть пострадавшие, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону."В 06.00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе в районе альплагеря "Безенги" ("Судейские ночевки") на высоте 3500 метров группа туристов из пяти человек попала под камнепад. По предварительной информации, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.На поисково-спасательные работы выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.Решается вопрос о применении авиации, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230811/dtp-1889597641.html
россия
черекский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр), черекский район
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Черекский район
В горах в Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад
МЧС: в горах Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад, есть раненые