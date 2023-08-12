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В горах в Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад - РИА Новости, 12.08.2023
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06:47 12.08.2023 (обновлено: 07:17 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/kamnepad-1889663252.html
В горах в Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад
В горах в Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад - РИА Новости, 12.08.2023
В горах в Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад
Группа туристов из пяти человек попала под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, есть пострадавшие, рассказали в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T06:47
2023-08-12T07:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
черекский район
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НАЛЬЧИК, 12 авг — РИА Новости. Группа туристов из пяти человек попала под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, есть пострадавшие, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.&quot;В 06.00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе в районе альплагеря &quot;Безенги&quot; (&quot;Судейские ночевки&quot;) на высоте 3500 метров группа туристов из пяти человек попала под камнепад. По предварительной информации, есть пострадавшие&quot;, — говорится в сообщении.На поисково-спасательные работы выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.Решается вопрос о применении авиации, заключили в пресс-службе.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр), черекский район
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Черекский район
В горах в Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад

МЧС: в горах Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад, есть раненые

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 12 авг — РИА Новости. Группа туристов из пяти человек попала под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, есть пострадавшие, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«

"В 06.00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе в районе альплагеря "Безенги" ("Судейские ночевки") на высоте 3500 метров группа туристов из пяти человек попала под камнепад. По предварительной информации, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

На поисково-спасательные работы выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Решается вопрос о применении авиации, заключили в пресс-службе.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияКабардино-Балкарская Республика (КБР)Черекский район
 
 
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