https://ria.ru/20230812/granitsa-1889753499.html

Глава Брестской области Белоруссии описал ситуацию на границе с Польшей

Глава Брестской области Белоруссии описал ситуацию на границе с Польшей - РИА Новости, 12.08.2023

Глава Брестской области Белоруссии описал ситуацию на границе с Польшей

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что на границе с Польшей складывается жестко натянутая ситуация, но РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T22:12

2023-08-12T22:12

2023-08-12T22:12

белоруссия

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польша

гродненская область

брестская область

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МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что на границе с Польшей складывается жестко натянутая ситуация, но нельзя сказать, что Варшава собирается вот-вот напасть на Белоруссию. "Сегодня эскалация со стороны Польши на границе Беларуси… четко видна, она идет искусственная. Не сказать, что они собираются вот-вот напасть, но (стремятся – ред.) показать зубы, бряцают оружием… Просто жестко натянутая ситуация, не более того", - сказал губернатор. В свою очередь губернатор Гродненской области Владимир Караник заявил телеканалу, что на границе с Польшей ситуация контролируемая. "Мы видим, что ставки высоки. Там это понимают, понимают, что Беларусь обладает потенциалом адекватно реагировать на все вызовы. К счастью, провокации больше в информационном поле. С моей точки зрения, люди (в Польше – ред.), обладающие военной властью, понимают ответственность за необдуманные агрессивные действия. Надеюсь, так будет всегда", - сказал губернатор. Он выразил надежду, что польские политики "когда-то остановятся и, может, и не станем друзьями, но добропорядочными соседями мы обязаны быть, это в интересах народов". "Думаю, со временем наступит понимание, что взаимодействовать более эффективно и выгодно, чем проводить политику конфронтации. Общаясь с польскими гражданами, (могу сказать – ред.) они сами устали от этой истерии, они хотят вернуть нормальные добрососедские отношения, у них есть друзья, знакомые здесь (в Гродненской области Белоруссии – ред.), у многих был здесь обоюдовыгодный бизнес. Пока мы видим сообщения об эскалации. Расцениваем их как необдуманные действия, идущие вразрез не только с интересами Беларуси, но и вразрез с интересами их собственного народа", - сказал Караник. Он также прокомментировал свое включение Канадой в санкционный список. Караник отметил, что Канада нарушила свои собственные законы, поскольку официально не уведомила его о решении наложить санкции и не предоставила возможность оспорить решение. Губернатор узнал об этом из СМИ. Он признался, что желания оспорить решение нет, а само обоснование санкций вызывает у него смех. Глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак заявил в четверг, что Польша намерена разместить десять тысяч военных на востоке страны для охраны границы с Белоруссией. До этого власти Белоруссии неоднократно высказывали озабоченность в связи с милитаризацией Польши и стран Балтии, увеличением численности вооруженных сил, техники, развитием военной инфраструктуры. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил на этой неделе, что Польша и страны Балтии милитаризируются, обосновывая это мнимой угрозой с Востока, чтобы угодить "своим заокеанским кураторам". Вольфович подчеркнул, что Минск принимает адекватные меры реагирования на активизацию НАТО и отдельных членов альянса.

https://ria.ru/20230811/polsha-1889574007.html

https://ria.ru/20230803/granitsa-1888013416.html

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белоруссия, в мире, польша, гродненская область, брестская область