Глава Брестской области Белоруссии описал ситуацию на границе с Польшей
Глава Брестской области назвал ситуацию на границе с Польшей жестко натянутой
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы на границе Польши и Белоруссии
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что на границе с Польшей складывается жестко натянутая ситуация, но нельзя сказать, что Варшава собирается вот-вот напасть на Белоруссию.
"Сегодня эскалация со стороны Польши на границе Беларуси… четко видна, она идет искусственная. Не сказать, что они собираются вот-вот напасть, но (стремятся – ред.) показать зубы, бряцают оружием… Просто жестко натянутая ситуация, не более того", - сказал губернатор.
В свою очередь губернатор Гродненской области Владимир Караник заявил телеканалу, что на границе с Польшей ситуация контролируемая. "Мы видим, что ставки высоки. Там это понимают, понимают, что Беларусь обладает потенциалом адекватно реагировать на все вызовы. К счастью, провокации больше в информационном поле. С моей точки зрения, люди (в Польше – ред.), обладающие военной властью, понимают ответственность за необдуманные агрессивные действия. Надеюсь, так будет всегда", - сказал губернатор.
Он выразил надежду, что польские политики "когда-то остановятся и, может, и не станем друзьями, но добропорядочными соседями мы обязаны быть, это в интересах народов". "Думаю, со временем наступит понимание, что взаимодействовать более эффективно и выгодно, чем проводить политику конфронтации. Общаясь с польскими гражданами, (могу сказать – ред.) они сами устали от этой истерии, они хотят вернуть нормальные добрососедские отношения, у них есть друзья, знакомые здесь (в Гродненской области Белоруссии – ред.), у многих был здесь обоюдовыгодный бизнес. Пока мы видим сообщения об эскалации. Расцениваем их как необдуманные действия, идущие вразрез не только с интересами Беларуси, но и вразрез с интересами их собственного народа", - сказал Караник.
Он также прокомментировал свое включение Канадой в санкционный список. Караник отметил, что Канада нарушила свои собственные законы, поскольку официально не уведомила его о решении наложить санкции и не предоставила возможность оспорить решение. Губернатор узнал об этом из СМИ. Он признался, что желания оспорить решение нет, а само обоснование санкций вызывает у него смех.
Глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак заявил в четверг, что Польша намерена разместить десять тысяч военных на востоке страны для охраны границы с Белоруссией. До этого власти Белоруссии неоднократно высказывали озабоченность в связи с милитаризацией Польши и стран Балтии, увеличением численности вооруженных сил, техники, развитием военной инфраструктуры.
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил на этой неделе, что Польша и страны Балтии милитаризируются, обосновывая это мнимой угрозой с Востока, чтобы угодить "своим заокеанским кураторам". Вольфович подчеркнул, что Минск принимает адекватные меры реагирования на активизацию НАТО и отдельных членов альянса.