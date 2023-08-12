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Число пострадавших в горах КБР туристов выросло до шести человек
Число пострадавших в горах КБР туристов выросло до шести человек - РИА Новости, 12.08.2023
Число пострадавших в горах КБР туристов выросло до шести человек
Число пострадавших в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии туристов выросло до шести, пятеро из них доставлены в больницу, сообщила РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T14:55
2023-08-12T14:55
2023-08-12T14:55
происшествия
нальчик
черекский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 12 авг – РИА Новости. Число пострадавших в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии туристов выросло до шести, пятеро из них доставлены в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале. В 06.00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3500 метров группа туристов попала под камнепад. Сообщалось, что в результате один человек погиб, еще семеро пострадали. Позже МЧС уточнило, что пострадали пять человек, один – житель Санкт-Петербурга 1989 года рождения - погиб. Для эвакуации туристов был задействован коммерческий вертолет фирмы "Хэлиэкшэн" со спасателями на борту, который доставил трех пострадавших в больницу в Нальчике. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое других – в состоянии средней тяжести. Еще двух пострадавших эвакуировали в альплагерь "Безенги", откуда их позже доставят в больницу. "По уточненной информации, группа туристов из Санкт-Петербурга состояла из семи человек, один, к сожалению, погиб", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в 13.05 мск вертолет центра медицины катастроф забрал двух пострадавших из альплагеря "Безенги" и доставил в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. "Вертолет отправился еще на один заход, чтобы доставить последнего пострадавшего", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230802/kazbek-1887738785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик, черекский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нальчик, Черекский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших в горах КБР туристов выросло до шести человек
Число пострадавших при камнепаде в горах КБР туристов выросло до шести человек
НАЛЬЧИК, 12 авг – РИА Новости.
Число пострадавших в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии туристов выросло до шести, пятеро из них доставлены в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале
.
В 06.00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3500 метров группа туристов попала под камнепад. Сообщалось, что в результате один человек погиб, еще семеро пострадали. Позже МЧС уточнило, что пострадали пять человек, один – житель Санкт-Петербурга 1989 года рождения - погиб. Для эвакуации туристов был задействован коммерческий вертолет фирмы "Хэлиэкшэн" со спасателями на борту, который доставил трех пострадавших в больницу в Нальчике. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое других – в состоянии средней тяжести. Еще двух пострадавших эвакуировали в альплагерь "Безенги", откуда их позже доставят в больницу.
«
"По уточненной информации, группа туристов из Санкт-Петербурга состояла из семи человек, один, к сожалению, погиб", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 13.05 мск вертолет центра медицины катастроф забрал двух пострадавших из альплагеря "Безенги" и доставил в республиканскую клиническую больницу в Нальчике.
"Вертолет отправился еще на один заход, чтобы доставить последнего пострадавшего", - добавили в пресс-службе.
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