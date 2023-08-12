https://ria.ru/20230812/gory-1889706924.html

Число пострадавших в горах КБР туристов выросло до шести человек

Число пострадавших в горах КБР туристов выросло до шести человек - РИА Новости, 12.08.2023

Число пострадавших в горах КБР туристов выросло до шести человек

Число пострадавших в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии туристов выросло до шести, пятеро из них доставлены в больницу, сообщила РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T14:55

2023-08-12T14:55

2023-08-12T14:55

происшествия

нальчик

черекский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 12 авг – РИА Новости. Число пострадавших в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии туристов выросло до шести, пятеро из них доставлены в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале. В 06.00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3500 метров группа туристов попала под камнепад. Сообщалось, что в результате один человек погиб, еще семеро пострадали. Позже МЧС уточнило, что пострадали пять человек, один – житель Санкт-Петербурга 1989 года рождения - погиб. Для эвакуации туристов был задействован коммерческий вертолет фирмы "Хэлиэкшэн" со спасателями на борту, который доставил трех пострадавших в больницу в Нальчике. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое других – в состоянии средней тяжести. Еще двух пострадавших эвакуировали в альплагерь "Безенги", откуда их позже доставят в больницу. "По уточненной информации, группа туристов из Санкт-Петербурга состояла из семи человек, один, к сожалению, погиб", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в 13.05 мск вертолет центра медицины катастроф забрал двух пострадавших из альплагеря "Безенги" и доставил в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. "Вертолет отправился еще на один заход, чтобы доставить последнего пострадавшего", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230802/kazbek-1887738785.html

нальчик

черекский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нальчик, черекский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)