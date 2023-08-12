https://ria.ru/20230812/gory-1889667208.html

Из-за камнепада в горах Кабардино-Балкарии погиб турист, семеро пострадали

Из-за камнепада в горах Кабардино-Балкарии погиб турист, семеро пострадали - РИА Новости, 12.08.2023

Из-за камнепада в горах Кабардино-Балкарии погиб турист, семеро пострадали

Из-за камнепада в горах Кабардино-Балкарии погиб один турист, семь получили ранения и травмы, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T08:22

2023-08-12T08:22

2023-08-12T16:32

кабардино-балкарская республика (кбр)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 12 авг — РИА Новости. Из-за камнепада в горах Кабардино-Балкарии погиб один турист, семь получили ранения и травмы, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС."Один человек погиб, еще семеро пострадали. Ожидается прибытие вертолета для проведения спасработ", — сказал собеседник агентства.Группа туристов попала под камнепад в Черекском районе, в районе альпинистского лагеря "Безенги" ("Судейские ночевки"), на высоте 3,5 тысячи метров. На поиски выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского ВПСО. Для эвакуации туристов вылетел коммерческий вертолет фирмы Heliaction.Главк Следственного комитета по Кабардино-Балкарии проводит доследственную проверку. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230807/zhara-1888745687.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия