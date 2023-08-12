https://ria.ru/20230812/gory-1889667208.html
Из-за камнепада в горах Кабардино-Балкарии погиб турист, семеро пострадали
Из-за камнепада в горах Кабардино-Балкарии погиб турист, семеро пострадали - РИА Новости, 12.08.2023
Из-за камнепада в горах Кабардино-Балкарии погиб турист, семеро пострадали
Из-за камнепада в горах Кабардино-Балкарии погиб один турист, семь получили ранения и травмы, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T08:22
2023-08-12T08:22
2023-08-12T16:32
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 12 авг — РИА Новости. Из-за камнепада в горах Кабардино-Балкарии погиб один турист, семь получили ранения и травмы, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС."Один человек погиб, еще семеро пострадали. Ожидается прибытие вертолета для проведения спасработ", — сказал собеседник агентства.Группа туристов попала под камнепад в Черекском районе, в районе альпинистского лагеря "Безенги" ("Судейские ночевки"), на высоте 3,5 тысячи метров. На поиски выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского ВПСО. Для эвакуации туристов вылетел коммерческий вертолет фирмы Heliaction.Главк Следственного комитета по Кабардино-Балкарии проводит доследственную проверку. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия
Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Происшествия
Из-за камнепада в горах Кабардино-Балкарии погиб турист, семеро пострадали
Один турист погиб и семеро пострадали при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии
НАЛЬЧИК, 12 авг — РИА Новости. Из-за камнепада в горах Кабардино-Балкарии погиб один турист, семь получили ранения и травмы, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС.
"Один человек погиб, еще семеро пострадали. Ожидается прибытие вертолета для проведения спасработ", — сказал собеседник агентства.
Группа туристов попала под камнепад в Черекском районе, в районе альпинистского лагеря "Безенги" ("Судейские ночевки"), на высоте 3,5 тысячи метров. На поиски выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского ВПСО. Для эвакуации туристов вылетел коммерческий вертолет фирмы Heliaction.
Главк Следственного комитета
по Кабардино-Балкарии проводит доследственную проверку. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
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