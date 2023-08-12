https://ria.ru/20230812/germaniya-1889672642.html

В Германии призвали вернуть "благословение" Путина

В Германии призвали вернуть "благословение" Путина - РИА Новости, 12.08.2023

В Германии призвали вернуть "благословение" Путина

Несмотря на конфликт на Украине, Германия должна снова импортировать российский газ, считает лидер парламентской фракции "Альтернатива для Германии" Антон... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T09:39

2023-08-12T09:39

2023-08-12T12:32

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Несмотря на конфликт на Украине, Германия должна снова импортировать российский газ, считает лидер парламентской фракции "Альтернатива для Германии" Антон Барон, слова которого приводит Zeit."Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания", — заявил политик.Он полагает, что переход на возобновляемую энергию станет не спасением для страны, а наоборот, поставит Германию в зависимое от других положение.В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным главным образом санкциями против России и, соответственно, отказом от ее энергоносителей. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230810/germaniya-1889326052.html

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цены на нефть, германия, украина, москва, владимир путин