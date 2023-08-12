https://ria.ru/20230812/gaz-1889685528.html

Эксперт: ЕС не сможет компенсировать российский газ поставками из Нигерии

Эксперт: ЕС не сможет компенсировать российский газ поставками из Нигерии - РИА Новости, 12.08.2023

Эксперт: ЕС не сможет компенсировать российский газ поставками из Нигерии

Газ из Нигерии, который должен поступать в страны Европейского Союза через планируемый Транссахарский газопровод, не сможет полностью компенсировать блоку... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T11:55

2023-08-12T11:55

2023-08-12T11:55

экономика

нигерия

евросоюз

северный поток

нигер

природный газ

европа

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Газ из Нигерии, который должен поступать в страны Европейского Союза через планируемый Транссахарский газопровод, не сможет полностью компенсировать блоку отсутствие российского газа, рассказал РИА Новости стратегический советник по нефтегазовой отрасли и генеральный директор Алжирской консалтинговой компании Ranadrill Шоэйб Бутамин.Соглашение о строительстве Транссахарского газопровода было подписано властями Алжира, Нигерии и Нигера в 2009 году для создания маршрута поставок трубопроводного газа из Нигерии в Европу через Нигер и Алжир, которые дополнили бы возможности Нигерии по производству сжиженного природного газа (СПГ). После почти тринадцатилетней заморозки проект был реанимирован в июле 2022 года на фоне энергетического кризиса в ЕС. Ожидается, что мощность газопровода составит 30 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается в 13 миллиардов долларов США."Конечно, нет. Он (газ из Транссахарского газопровода) может немного компенсировать, но этого не будет достаточно на данный момент. Евросоюз плохо составил свой энергетический прогноз, поскольку он не смог сохранить поставки дешевого российского трубопроводного газа, и это историческая и стратегическая ошибка", - сказал Бутамин на вопрос о том, способны ли поставки газа через Транссахарский газопровод стабилизировать европейский энергетический рынок.Собеседник агентства подчеркнул, что будучи ранее признанным технико-экономически необоснованным из-за более рентабельных поставок российского трубопроводного газа Транссахарский газопровод был реанимирован правительствами Алжира, Нигера и Нигерии в июле 2022 года на фоне обострения энергетического кризиса в ряде промышленных странах ЕС."Россия поставляла более 155 млрд кубических метров газа в Европу, и если бы (газопровод - ред.) "Северный поток — 2" был запущен, то поставки могли бы достичь 210 млрд кубических метров очень дешевого трубопроводного газа в год… Конечно, проект может послужить на пользу Нигерии, Нигеру, Алжиру и Италии (так как она может стать европейским хабом), но, конечно, не будет интересовать Францию, поскольку она будет платить за этот газ больше, чем покупатели из Италии", - добавил эксперт.Собеседник агентства подчеркнул, что Евросоюз не сможет вернуться в "золотую эпоху" дешёвых энергоресурсов, отметив, что экономические достижения блока были возможны лишь благодаря поставкам трубопроводного газа, в первую очередь из России.В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, и те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать, но ему не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230812/krizis-1889618993.html

https://ria.ru/20230703/tranzit-1881481117.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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нигер

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, нигерия, евросоюз, северный поток, нигер, природный газ, европа