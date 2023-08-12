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На Гавайях возросло число жертв пожаров - РИА Новости, 12.08.2023
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10:47 12.08.2023 (обновлено: 12:24 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/gavayi-1889678325.html
На Гавайях возросло число жертв пожаров
На Гавайях возросло число жертв пожаров - РИА Новости, 12.08.2023
На Гавайях возросло число жертв пожаров
Число жертв пожаров на Гавайях увеличилось до 80, сообщили власти округа Мауи. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T10:47
2023-08-12T12:24
гавайи
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Число жертв пожаров на Гавайях увеличилось до 80, сообщили власти округа Мауи."Число погибших достигло 80", — говорится в публикации на сайте местной администрации.Ранее сообщалось о гибели 67 человек.Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.Президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. В Пентагоне заявляли, что на помощь местным властям направлены бойцы Нацгвардии и вертолеты.
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гавайи, в мире
Гавайи, В мире
На Гавайях возросло число жертв пожаров

Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 80

© AP Photo / County of Maui/Zeke KaluaПожар на острове Мауи, Гавайи
Пожар на острове Мауи, Гавайи - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / County of Maui/Zeke Kalua
Пожар на острове Мауи, Гавайи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Число жертв пожаров на Гавайях увеличилось до 80, сообщили власти округа Мауи.
"Число погибших достигло 80", — говорится в публикации на сайте местной администрации.
Ранее сообщалось о гибели 67 человек.
Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. В Пентагоне заявляли, что на помощь местным властям направлены бойцы Нацгвардии и вертолеты.
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