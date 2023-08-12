https://ria.ru/20230812/gavayi-1889657631.html
Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 67
Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 67 - РИА Новости, 12.08.2023
Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 67
Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 67, сообщается на сайте округа Мауи. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T02:39
2023-08-12T02:39
2023-08-12T07:32
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ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 67, сообщается на сайте округа Мауи."Подтверждена гибель 67 человек", — говорится в публикации.Там отмечается, что огонь в городе Лахайна потушить до сих пор не удалось.Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды. Они усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.Президент США Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон раннее сообщил, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.
https://ria.ru/20230810/gavayi-1889191635.html
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в мире, гавайи, сша
Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 67
Власти Мауи: число жертв пожаров на Гавайях возросло до 67