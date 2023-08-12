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СМИ: Китай не пригласил глав нескольких стран Запада на форум "Пояс и путь"
СМИ: Китай не пригласил глав нескольких стран Запада на форум "Пояс и путь" - РИА Новости, 13.08.2023
СМИ: Китай не пригласил глав нескольких стран Запада на форум "Пояс и путь"
Китай не пригласил глав некоторых западных стран на форум "Пояс и путь", пишет Global Times со ссылкой на неназванный источник. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-12T21:16
2023-08-12T21:16
2023-08-13T00:35
китай
в мире
запад
андрей денисов
центральная азия
россия
владимир путин
форум "один пояс - один путь"
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Китай не пригласил глав некоторых западных стран на форум "Пояс и путь", пишет Global Times со ссылкой на неназванный источник.По данным газеты, подавляющее большинство приглашений на мероприятие получили лидеры развивающихся государств. При этом главы некоторых развитых стран "не будут включены". В частности, речь идет про глав трех государств из G7: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, а также премьер-министра Италии Джорджии Мелони."Будь то приглашение лидеров или соответствующие договоренности о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб и количество (приглашенных. — Прим. ред.), а качество и эффективность форума", — пояснил собеседник издания.Отмечается, что заявления некоторых неназванных западных СМИ, что европейские лидеры "не планируют посещать форум", не соответствуют действительности."Предположение об уклонении от участия (лидеров западных стран. — Прим. ред.) просто недействительно, так как Китай просто не отправил им приглашения", — говорится в статье.В июле бывший посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что в Китае ожидают приезда Владимира Путина в октябре на форум."Один пояс, один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.
https://ria.ru/20230810/sammit-1889396716.html
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китай, в мире, запад, андрей денисов, центральная азия, россия, владимир путин, форум "один пояс - один путь"
Китай, В мире, Запад, Андрей Денисов, Центральная Азия, Россия, Владимир Путин, Форум "Один пояс - один путь"
СМИ: Китай не пригласил глав нескольких стран Запада на форум "Пояс и путь"
GT: Китай не пригласил лидеров трех стран G7 на саммит "Шелкового пути"
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Китай не пригласил глав некоторых западных стран на форум "Пояс и путь", пишет Global Times
со ссылкой на неназванный источник.
По данным газеты, подавляющее большинство приглашений на мероприятие получили лидеры развивающихся государств. При этом главы некоторых развитых стран "не будут включены". В частности, речь идет про глав трех государств из G7: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, а также премьер-министра Италии Джорджии Мелони.
Вучич ожидает приезда Путина на саммит "Один пояс, один путь" в Китае
"Будь то приглашение лидеров или соответствующие договоренности о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб и количество (приглашенных. — Прим. ред.), а качество и эффективность форума", — пояснил собеседник издания.
Отмечается, что заявления некоторых неназванных западных СМИ, что европейские лидеры "не планируют посещать форум", не соответствуют действительности.
"Предположение об уклонении от участия (лидеров западных стран. — Прим. ред.) просто недействительно, так как Китай просто не отправил им приглашения", — говорится в статье.
В июле бывший посол России в КНР Андрей Денисов
заявил, что в Китае
ожидают приезда Владимира Путина в октябре на форум.
"Один пояс, один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии
, Европы и Африки.
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