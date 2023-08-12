https://ria.ru/20230812/forum-1889750554.html

СМИ: Китай не пригласил глав нескольких стран Запада на форум "Пояс и путь"

СМИ: Китай не пригласил глав нескольких стран Запада на форум "Пояс и путь" - РИА Новости, 13.08.2023

СМИ: Китай не пригласил глав нескольких стран Запада на форум "Пояс и путь"

Китай не пригласил глав некоторых западных стран на форум "Пояс и путь", пишет Global Times со ссылкой на неназванный источник. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-12T21:16

2023-08-12T21:16

2023-08-13T00:35

китай

в мире

запад

андрей денисов

центральная азия

россия

владимир путин

форум "один пояс - один путь"

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Китай не пригласил глав некоторых западных стран на форум "Пояс и путь", пишет Global Times со ссылкой на неназванный источник.По данным газеты, подавляющее большинство приглашений на мероприятие получили лидеры развивающихся государств. При этом главы некоторых развитых стран "не будут включены". В частности, речь идет про глав трех государств из G7: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, а также премьер-министра Италии Джорджии Мелони."Будь то приглашение лидеров или соответствующие договоренности о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб и количество (приглашенных. — Прим. ред.), а качество и эффективность форума", — пояснил собеседник издания.Отмечается, что заявления некоторых неназванных западных СМИ, что европейские лидеры "не планируют посещать форум", не соответствуют действительности."Предположение об уклонении от участия (лидеров западных стран. — Прим. ред.) просто недействительно, так как Китай просто не отправил им приглашения", — говорится в статье.В июле бывший посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что в Китае ожидают приезда Владимира Путина в октябре на форум."Один пояс, один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.

https://ria.ru/20230810/sammit-1889396716.html

https://ria.ru/20230802/svyazi-1887709961.html

китай

центральная азия

россия

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китай, в мире, запад, андрей денисов, центральная азия, россия, владимир путин, форум "один пояс - один путь"