https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889712713.html

В горах КБР завершили эвакуацию пострадавших из-за камнепада

В горах КБР завершили эвакуацию пострадавших из-за камнепада - РИА Новости, 12.08.2023

В горах КБР завершили эвакуацию пострадавших из-за камнепада

Эвакуация пострадавших в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии туристов завершена, все шестеро доставлены в больницу, сообщила... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T15:51

2023-08-12T15:51

2023-08-12T15:51

происшествия

черекский район

россия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 12 авг – РИА Новости. Эвакуация пострадавших в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии туристов завершена, все шестеро доставлены в больницу, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. В 06.00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3,5 тысячи метров группа туристов попала под камнепад. Сообщалось, что в результате один человек погиб, еще семеро пострадали. Позже МЧС уточнило, что пострадали шесть человек, один – житель Санкт-Петербурга 1989 года рождения - погиб. Для эвакуации туристов был задействован коммерческий вертолет фирмы "Хэлиэкшэн", который доставил трех пострадавших в больницу в Нальчике. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое других – в состоянии средней тяжести. Еще двух пострадавших эвакуировали в альплагерь "Безенги", откуда их позже доставили в больницу. "По состоянию на 15.20 поисково-спасательные работы в Черекском районе завершены. Участники группы – трое мужчин и три женщины для оказания медицинской помощи доставлены в республиканскую клиническую больницу в Нальчике", - говорится в сообщении. Отмечается, что тело погибшего туриста передано следственно-оперативной группе. По данным ведомства, в поисково-спасательных работах участвовали 16 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, также были привлечены вертолет коммерческой фирмы и вертолет "Антарес" центра медицины катастроф КБР.

https://ria.ru/20230803/uaz-1887988411.html

https://ria.ru/20230730/alpinist-1887227427.html

черекский район

россия

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происшествия, черекский район, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)