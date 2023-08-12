https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889707561.html

Из подтопленных паводком районов Приморья эвакуировали более 600 человек

Из подтопленных паводком районов Приморья эвакуировали более 600 человек - РИА Новости, 12.08.2023

Из подтопленных паводком районов Приморья эвакуировали более 600 человек

Более 600 человек из подтопленных паводком районов Приморья эвакуированы в пункты временного размещения, сообщает в своём Тelegram-канале правительство региона. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T14:58

2023-08-12T14:58

2023-08-12T15:23

происшествия

уссурийск

приморский край

примгидромет

жилье

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Более 600 человек из подтопленных паводком районов Приморья эвакуированы в пункты временного размещения, сообщает в своём Тelegram-канале правительство региона. "В пунктах временного размещения по всему краю находятся 612 человек", - говорится в сообщении. Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Утром в субботу в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе отрезано 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 участков автодорог. По информации, предоставленной пресс-службой министерства, режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Утром в субботу в Уссурийске прорвало дамбу, как рассказали РИА Новости в местной ЕДДС. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.

https://ria.ru/20230811/pavodok-1889571325.html

уссурийск

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происшествия, уссурийск, приморский край, примгидромет, жилье