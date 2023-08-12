https://ria.ru/20230812/ekovas-1889656255.html
ЭКОВАС перенесло заседание глав генштабов по Нигеру
ЭКОВАС перенесло заседание глав генштабов по Нигеру - РИА Новости, 12.08.2023
ЭКОВАС перенесло заседание глав генштабов по Нигеру
Встреча глав генштабов стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере, которая должна была состояться в субботу,... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T01:38
2023-08-12T01:38
2023-08-12T01:38
в мире
нигер
франция
абуджа
мохамед базум
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Встреча глав генштабов стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере, которая должна была состояться в субботу, переносится на неопределенный срок по техническим причинам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники. Ранее агентство Рейтер передавало, что встреча глав генштабов стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере состоится на следующей неделе, а не в субботу. "Они (источники) сказали, что оно (заседание) было приостановлено на неопределенный срок "по техническим причинам", - говорится в сообщении агентства. Согласно источникам, первоначальная цель встречи состояла в том, чтобы проинформировать лидеров ЭКОВАС о "наилучших вариантах" активации и развертывания резервных сил. В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
https://ria.ru/20230812/niger-1889652279.html
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в мире, нигер, франция, абуджа, мохамед базум
В мире, Нигер, Франция, Абуджа, Мохамед Базум
ЭКОВАС перенесло заседание глав генштабов по Нигеру
AFP: ЭКОВАС перенесло на неопределенный срок заседание глав генштабов по Нигеру
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Встреча глав генштабов стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере, которая должна была состояться в субботу, переносится на неопределенный срок по техническим причинам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники.
Ранее агентство Рейтер передавало, что встреча глав генштабов стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере состоится на следующей неделе, а не в субботу.
У французской военной базы в Нигере прошла манифестация
"Они (источники) сказали, что оно (заседание) было приостановлено на неопределенный срок "по техническим причинам", - говорится в сообщении агентства.
Согласно источникам, первоначальная цель встречи состояла в том, чтобы проинформировать лидеров ЭКОВАС о "наилучших вариантах" активации и развертывания резервных сил.
В четверг в Абудже
состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара
Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.
Кабо-Верде выступила против военного вмешательства в Нигере
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума
. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле
. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция
. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
Африканский союз поддержал решения ЭКОВАС по Нигеру