Рейтинг@Mail.ru
ЭКОВАС перенесло заседание глав генштабов по Нигеру - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/ekovas-1889656255.html
ЭКОВАС перенесло заседание глав генштабов по Нигеру
ЭКОВАС перенесло заседание глав генштабов по Нигеру - РИА Новости, 12.08.2023
ЭКОВАС перенесло заседание глав генштабов по Нигеру
Встреча глав генштабов стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере, которая должна была состояться в субботу,... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T01:38
2023-08-12T01:38
в мире
нигер
франция
абуджа
мохамед базум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889208828_16:0:3657:2048_1920x0_80_0_0_97a412d7241761fbe34a814c96379f47.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Встреча глав генштабов стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере, которая должна была состояться в субботу, переносится на неопределенный срок по техническим причинам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники. Ранее агентство Рейтер передавало, что встреча глав генштабов стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере состоится на следующей неделе, а не в субботу. "Они (источники) сказали, что оно (заседание) было приостановлено на неопределенный срок "по техническим причинам", - говорится в сообщении агентства. Согласно источникам, первоначальная цель встречи состояла в том, чтобы проинформировать лидеров ЭКОВАС о "наилучших вариантах" активации и развертывания резервных сил. В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
https://ria.ru/20230812/niger-1889652279.html
https://ria.ru/20230811/niger-1889651543.html
https://ria.ru/20230811/niger-1889534207.html
нигер
франция
абуджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889208828_471:0:3202:2048_1920x0_80_0_0_ee6e4559702c98cf702f53ea008f305b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, франция, абуджа, мохамед базум
В мире, Нигер, Франция, Абуджа, Мохамед Базум
ЭКОВАС перенесло заседание глав генштабов по Нигеру

AFP: ЭКОВАС перенесло на неопределенный срок заседание глав генштабов по Нигеру

© AFP 2023Новый лидер Нигера, Председатель "Национального совета по защите отечества" генерал Абдурахман Тчиани выступает по национальному телевидению после свержения президента Мохамед Базум
Новый лидер Нигера, Председатель Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани выступает по национальному телевидению после свержения президента Мохамед Базум - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AFP 2023
Новый лидер Нигера, Председатель "Национального совета по защите отечества" генерал Абдурахман Тчиани выступает по национальному телевидению после свержения президента Мохамед Базум. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Встреча глав генштабов стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере, которая должна была состояться в субботу, переносится на неопределенный срок по техническим причинам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники.
Ранее агентство Рейтер передавало, что встреча глав генштабов стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере состоится на следующей неделе, а не в субботу.
Манифестация у французской военной базы в Ниамее в Нигере - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
У французской военной базы в Нигере прошла манифестация
00:09
"Они (источники) сказали, что оно (заседание) было приостановлено на неопределенный срок "по техническим причинам", - говорится в сообщении агентства.
Согласно источникам, первоначальная цель встречи состояла в том, чтобы проинформировать лидеров ЭКОВАС о "наилучших вариантах" активации и развертывания резервных сил.
В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Кабо-Верде выступила против военного вмешательства в Нигере
Вчера, 23:49
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Африканский союз поддержал решения ЭКОВАС по Нигеру
Вчера, 13:11
 
В миреНигерФранцияАбуджаМохамед Базум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала