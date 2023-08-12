Рейтинг@Mail.ru
Началось производство новой версии российского дрона-камикадзе "Овод" - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:34 12.08.2023 (обновлено: 09:54 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/dron-1889662671.html
Началось производство новой версии российского дрона-камикадзе "Овод"
Началось производство новой версии российского дрона-камикадзе "Овод" - РИА Новости, 12.08.2023
Началось производство новой версии российского дрона-камикадзе "Овод"
В России запустили мелкосерийное производство второй версии FPV-дрона-камикадзе "Овод", рассказал РИА Новости руководитель проектной группы-производителя Андрей РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T06:34
2023-08-12T09:54
технологии
россия
андрей иванов
безопасность
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880483257_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5852ae2be359f7c8e2583017d2f89987.jpg
ТУЛА, 12 авг — РИА Новости. В России запустили мелкосерийное производство второй версии FPV-дрона-камикадзе "Овод", рассказал РИА Новости руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов. "Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно "Овод" версии 2.0. Это устройство с модифицированной электронной начинкой, с новой винтомоторной группой, а также с рядом диковин, о которых нельзя говорить", — сказал он.Разработчик пояснил, что основным рабочим устройством тем не менее остается "Овод" первой модификации.&quot;Изначально подготовлен максимально трепетным и тщательным образом для применения прямо с коробки. Здесь (в комплекте поставки. — Прим. ред.) есть все необходимое для того, чтобы сократить время развертывания, снаряжения, ну и, соответственно, применения&quot;, — добавил собеседник агентства."Овод" работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — оператор, управляющий им, может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Стоимость "Овода" первой модификации — около 40 тысяч рублей, второй — примерно 65 тысяч. Российские военные активно применяют "Оводы" на Авдеевском и Запорожском направлениях.
https://ria.ru/20230805/dron-1888307756.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880483257_132:131:689:549_1920x0_80_0_0_bf791dbb8d85b7f5cec0a44bf13ce039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, андрей иванов, безопасность, беспилотники
Технологии, Россия, Андрей Иванов, Безопасность, Беспилотники
Началось производство новой версии российского дрона-камикадзе "Овод"

Вторую версию российского дрона-камикадзе "Овод" запустили в производство

© РИА НовостиДрон-камикадзе "Овод"
Дрон-камикадзе Овод
© РИА Новости
Дрон-камикадзе "Овод". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 12 авг — РИА Новости. В России запустили мелкосерийное производство второй версии FPV-дрона-камикадзе "Овод", рассказал РИА Новости руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов.
"Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно "Овод" версии 2.0. Это устройство с модифицированной электронной начинкой, с новой винтомоторной группой, а также с рядом диковин, о которых нельзя говорить", — сказал он.
Разработчик пояснил, что основным рабочим устройством тем не менее остается "Овод" первой модификации.
«

"Изначально подготовлен максимально трепетным и тщательным образом для применения прямо с коробки. Здесь (в комплекте поставки. — Прим. ред.) есть все необходимое для того, чтобы сократить время развертывания, снаряжения, ну и, соответственно, применения", — добавил собеседник агентства.

"Овод" работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — оператор, управляющий им, может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Стоимость "Овода" первой модификации — около 40 тысяч рублей, второй — примерно 65 тысяч. Российские военные активно применяют "Оводы" на Авдеевском и Запорожском направлениях.
Военнослужащий ВС России дистанционно управляет дроном в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
В России начали производить дрон "Гастелло"
5 августа, 06:05
 
ТехнологииРоссияАндрей ИвановБезопасностьБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала