https://ria.ru/20230812/dron-1889662671.html
Началось производство новой версии российского дрона-камикадзе "Овод"
Началось производство новой версии российского дрона-камикадзе "Овод" - РИА Новости, 12.08.2023
Началось производство новой версии российского дрона-камикадзе "Овод"
В России запустили мелкосерийное производство второй версии FPV-дрона-камикадзе "Овод", рассказал РИА Новости руководитель проектной группы-производителя Андрей РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T06:34
2023-08-12T06:34
2023-08-12T09:54
технологии
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ТУЛА, 12 авг — РИА Новости. В России запустили мелкосерийное производство второй версии FPV-дрона-камикадзе "Овод", рассказал РИА Новости руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов. "Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно "Овод" версии 2.0. Это устройство с модифицированной электронной начинкой, с новой винтомоторной группой, а также с рядом диковин, о которых нельзя говорить", — сказал он.Разработчик пояснил, что основным рабочим устройством тем не менее остается "Овод" первой модификации."Изначально подготовлен максимально трепетным и тщательным образом для применения прямо с коробки. Здесь (в комплекте поставки. — Прим. ред.) есть все необходимое для того, чтобы сократить время развертывания, снаряжения, ну и, соответственно, применения", — добавил собеседник агентства."Овод" работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — оператор, управляющий им, может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Стоимость "Овода" первой модификации — около 40 тысяч рублей, второй — примерно 65 тысяч. Российские военные активно применяют "Оводы" на Авдеевском и Запорожском направлениях.
https://ria.ru/20230805/dron-1888307756.html
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технологии, россия, андрей иванов, безопасность, беспилотники
Технологии, Россия, Андрей Иванов, Безопасность, Беспилотники
Началось производство новой версии российского дрона-камикадзе "Овод"
Вторую версию российского дрона-камикадзе "Овод" запустили в производство
ТУЛА, 12 авг — РИА Новости. В России запустили мелкосерийное производство второй версии FPV-дрона-камикадзе "Овод", рассказал РИА Новости руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов.
"Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно "Овод" версии 2.0. Это устройство с модифицированной электронной начинкой, с новой винтомоторной группой, а также с рядом диковин, о которых нельзя говорить", — сказал он.
Разработчик пояснил, что основным рабочим устройством тем не менее остается "Овод" первой модификации.
«
"Изначально подготовлен максимально трепетным и тщательным образом для применения прямо с коробки. Здесь (в комплекте поставки. — Прим. ред.) есть все необходимое для того, чтобы сократить время развертывания, снаряжения, ну и, соответственно, применения", — добавил собеседник агентства.
"Овод" работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — оператор, управляющий им, может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Стоимость "Овода" первой модификации — около 40 тысяч рублей, второй — примерно 65 тысяч. Российские военные активно применяют "Оводы" на Авдеевском и Запорожском направлениях.
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