https://ria.ru/20230812/devushka-1889698621.html

СК возбудил дело после обнаружения тела девушки в лесу на Урале

СК возбудил дело после обнаружения тела девушки в лесу на Урале - РИА Новости, 12.08.2023

СК возбудил дело после обнаружения тела девушки в лесу на Урале

Уголовное дело возбуждено после смерти 16-летней девушки, тело которой было найдено в лесу Каменска-Уральского Свердловской области, сообщил Следственный... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:35

2023-08-12T13:35

2023-08-12T13:35

происшествия

каменск-уральский

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти 16-летней девушки, тело которой было найдено в лесу Каменска-Уральского Свердловской области, сообщил Следственный комитет РФ в субботу на сайте. "По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело", – говорится в релизе. На вопрос РИА Новости, по какой именно статье заведено и расследуется уголовное дело, в региональном управлении СК РФ ответили, что пока не могут предоставить подробности. По информации начальника пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, вечером в среду, 9 августа, в полицию Каменска-Уральского поступили сведения о пропаже 16-летней девушки. Выяснилось, что накануне выпускница 9 класса вернулась из Екатеринбурга на электричке, куда самостоятельно ездила, чтобы поступить в педагогический колледж. Ее тело представители МВД обнаружили в небольшом овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны и примерно в километре от не работавшего в тот день кафе "Арарат". Ранее из дома девушка не уходила, на учете в полиции не состояла. Воспитывалась в неполной семье – матерью, но связь с отцом поддерживала. У нее был молодой человек, которому она перед смертью отправляла видеосообщение, уточнял журналистам Горелых. По последним данным, оперуполномоченные уголовного розыска прочесывали лес с целью обнаружения телефона погибшей. Как добавляли в региональном управлении СК, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти.

https://ria.ru/20230811/tela-1889648314.html

https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888569861.html

каменск-уральский

екатеринбург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, каменск-уральский, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)