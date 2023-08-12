https://ria.ru/20230812/devushka-1889698621.html
СК возбудил дело после обнаружения тела девушки в лесу на Урале
СК возбудил дело после обнаружения тела девушки в лесу на Урале - РИА Новости, 12.08.2023
СК возбудил дело после обнаружения тела девушки в лесу на Урале
Уголовное дело возбуждено после смерти 16-летней девушки, тело которой было найдено в лесу Каменска-Уральского Свердловской области, сообщил Следственный... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:35
2023-08-12T13:35
2023-08-12T13:35
происшествия
каменск-уральский
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_97aa777c406e35706b87f58657a69c79.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти 16-летней девушки, тело которой было найдено в лесу Каменска-Уральского Свердловской области, сообщил Следственный комитет РФ в субботу на сайте. "По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело", – говорится в релизе. На вопрос РИА Новости, по какой именно статье заведено и расследуется уголовное дело, в региональном управлении СК РФ ответили, что пока не могут предоставить подробности. По информации начальника пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, вечером в среду, 9 августа, в полицию Каменска-Уральского поступили сведения о пропаже 16-летней девушки. Выяснилось, что накануне выпускница 9 класса вернулась из Екатеринбурга на электричке, куда самостоятельно ездила, чтобы поступить в педагогический колледж. Ее тело представители МВД обнаружили в небольшом овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны и примерно в километре от не работавшего в тот день кафе "Арарат". Ранее из дома девушка не уходила, на учете в полиции не состояла. Воспитывалась в неполной семье – матерью, но связь с отцом поддерживала. У нее был молодой человек, которому она перед смертью отправляла видеосообщение, уточнял журналистам Горелых. По последним данным, оперуполномоченные уголовного розыска прочесывали лес с целью обнаружения телефона погибшей. Как добавляли в региональном управлении СК, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти.
https://ria.ru/20230811/tela-1889648314.html
https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888569861.html
каменск-уральский
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_26ba33a1b8aa53fa80be15833a72adcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каменск-уральский, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после обнаружения тела девушки в лесу на Урале
СК возбудил дело после смерти девушки, чье тело нашли в лесу Каменска-Уральского
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено после смерти 16-летней девушки, тело которой было найдено в лесу Каменска-Уральского Свердловской области, сообщил Следственный комитет РФ в субботу на сайте
.
«
"По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело", – говорится в релизе.
В квартире в Иваново нашли тела двух убитых женщин
На вопрос РИА Новости, по какой именно статье заведено и расследуется уголовное дело, в региональном управлении СК РФ ответили, что пока не могут предоставить подробности.
По информации начальника пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, вечером в среду, 9 августа, в полицию Каменска-Уральского поступили сведения о пропаже 16-летней девушки. Выяснилось, что накануне выпускница 9 класса вернулась из Екатеринбурга на электричке, куда самостоятельно ездила, чтобы поступить в педагогический колледж. Ее тело представители МВД обнаружили в небольшом овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны и примерно в километре от не работавшего в тот день кафе "Арарат".
Ранее из дома девушка не уходила, на учете в полиции не состояла. Воспитывалась в неполной семье – матерью, но связь с отцом поддерживала. У нее был молодой человек, которому она перед смертью отправляла видеосообщение, уточнял журналистам Горелых.
По последним данным, оперуполномоченные уголовного розыска прочесывали лес с целью обнаружения телефона погибшей. Как добавляли в региональном управлении СК, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти.
В Екатеринбурге школьник убил 17-летнюю подругу