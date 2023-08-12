https://ria.ru/20230812/delo-1889687551.html

После ДТП с экскурсионным джипом в Сочи возбудили уголовное дело

После ДТП с экскурсионным джипом в Сочи возбудили уголовное дело - РИА Новости, 12.08.2023

После ДТП с экскурсионным джипом в Сочи возбудили уголовное дело

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в отношении водителя туристического джипа, попавшего в ДТП с туристами в... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T12:15

2023-08-12T12:15

2023-08-12T12:15

россия

сочи

краснодарский край

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 12 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в отношении водителя туристического джипа, попавшего в ДТП с туристами в Сочи, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. В пятницу в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с участием туристического внедорожника УАЗ. По предварительной информации кубанского главка МВД, водитель не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в скалу. Пострадали девять человек, включая ребенка и беременную женщину, отмечали в полиции. По факту происшествия прокуратура региона и следственный комитет организовали проверку. Следователи также проверяли, обеспечил ли водитель безопасность перевозки пассажиров. В субботу в СК Кубани установили, что водитель предоставлял услуги джиппинга совместно с другими людьми, личности которых сейчас устанавливаются. Известно, что на момент ДТП в машине находились восемь человек, включая беременную женщину, из них двое детей (5 и 13 лет). "Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (пп. "а,в" ч.2 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следственные мероприятия сейчас продолжаются, по делу назначено ряд экспертиз.

https://ria.ru/20230809/opolzen-1889074659.html

россия

сочи

краснодарский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сочи, краснодарский край, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)