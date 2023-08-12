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Уровень воды в реке, затопившей Уссурийск, достиг рекордной отметки

Уровень воды в реке, затопившей Уссурийск, достиг рекордной отметки - РИА Новости, 12.08.2023

Уровень воды в реке, затопившей Уссурийск, достиг рекордной отметки

Уровень воды в реке Раздольная, которая затопила Уссурийск, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра, сообщил РИА Новости представитель администрации... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T18:38

2023-08-12T18:38

2023-08-12T19:05

происшествия

уссурийск

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красный крест

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российский красный крест

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Уровень воды в реке Раздольная, которая затопила Уссурийск, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа. "Уровень воды в Раздольной поднялся до 1085 сантиметров, тогда как в 2015 году составлял 938 сантиметров... За все наводнения, начиная с 2015 года, это самое сильное", — рассказал собеседник агентства. Позднее в Единой дежурной диспетчерской службе города уточнили, что уровень воды в реке начал понемногу спадать.На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". Наиболее сильными ливни оказались в Уссурийске и западных районах края. Всего в регионе отрезаны от автомобильного сообщения 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 автодорог. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.В субботу к 8:00 утра по местному времени в Уссурийском городском округе выпало 132,8 миллиметра осадков — больше месячной нормы. Из-за перелива прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка. В зоне подтопления находятся 27 частных домов и 111 придомовых территорий.

https://ria.ru/20230812/navodnenie-1889711645.html

уссурийск

уссурийский городской округ

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происшествия, уссурийск, уссурийский городской округ, примгидромет, красный крест, приморский край, российский красный крест