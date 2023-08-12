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Уровень воды в реке, затопившей Уссурийск, достиг рекордной отметки - РИА Новости, 12.08.2023
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18:38 12.08.2023 (обновлено: 19:05 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/damba-1889734973.html
Уровень воды в реке, затопившей Уссурийск, достиг рекордной отметки
Уровень воды в реке, затопившей Уссурийск, достиг рекордной отметки - РИА Новости, 12.08.2023
Уровень воды в реке, затопившей Уссурийск, достиг рекордной отметки
Уровень воды в реке Раздольная, которая затопила Уссурийск, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра, сообщил РИА Новости представитель администрации... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T18:38
2023-08-12T19:05
происшествия
уссурийск
уссурийский городской округ
примгидромет
красный крест
приморский край
российский красный крест
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Уровень воды в реке Раздольная, которая затопила Уссурийск, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа. "Уровень воды в Раздольной поднялся до 1085 сантиметров, тогда как в 2015 году составлял 938 сантиметров... За все наводнения, начиная с 2015 года, это самое сильное", — рассказал собеседник агентства. Позднее в Единой дежурной диспетчерской службе города уточнили, что уровень воды в реке начал понемногу спадать.На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". Наиболее сильными ливни оказались в Уссурийске и западных районах края. Всего в регионе отрезаны от автомобильного сообщения 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 автодорог. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.В субботу к 8:00 утра по местному времени в Уссурийском городском округе выпало 132,8 миллиметра осадков — больше месячной нормы. Из-за перелива прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка. В зоне подтопления находятся 27 частных домов и 111 придомовых территорий.
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происшествия, уссурийск, уссурийский городской округ, примгидромет, красный крест, приморский край, российский красный крест
Происшествия, Уссурийск, Уссурийский городской округ, Примгидромет, Красный Крест, Приморский край, Российский Красный Крест
Уровень воды в реке, затопившей Уссурийск, достиг рекордной отметки

Вода в реке Раздольная в Уссурийске поднялась до рекордных 10,85 метра

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНаводнение в Уссурийске
Наводнение в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Наводнение в Уссурийске
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Уровень воды в реке Раздольная, которая затопила Уссурийск, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа.
"Уровень воды в Раздольной поднялся до 1085 сантиметров, тогда как в 2015 году составлял 938 сантиметров... За все наводнения, начиная с 2015 года, это самое сильное", — рассказал собеседник агентства.
Позднее в Единой дежурной диспетчерской службе города уточнили, что уровень воды в реке начал понемногу спадать.
На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". Наиболее сильными ливни оказались в Уссурийске и западных районах края. Всего в регионе отрезаны от автомобильного сообщения 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 автодорог. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.
В субботу к 8:00 утра по местному времени в Уссурийском городском округе выпало 132,8 миллиметра осадков — больше месячной нормы. Из-за перелива прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка. В зоне подтопления находятся 27 частных домов и 111 придомовых территорий.
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