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Уровень воды в реке, затопившей Уссурийск, достиг рекордной отметки
Уровень воды в реке, затопившей Уссурийск, достиг рекордной отметки - РИА Новости, 12.08.2023
Уровень воды в реке, затопившей Уссурийск, достиг рекордной отметки
Уровень воды в реке Раздольная, которая затопила Уссурийск, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра, сообщил РИА Новости представитель администрации... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T18:38
2023-08-12T18:38
2023-08-12T19:05
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Уровень воды в реке Раздольная, которая затопила Уссурийск, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа. "Уровень воды в Раздольной поднялся до 1085 сантиметров, тогда как в 2015 году составлял 938 сантиметров... За все наводнения, начиная с 2015 года, это самое сильное", — рассказал собеседник агентства. Позднее в Единой дежурной диспетчерской службе города уточнили, что уровень воды в реке начал понемногу спадать.На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". Наиболее сильными ливни оказались в Уссурийске и западных районах края. Всего в регионе отрезаны от автомобильного сообщения 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 автодорог. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.В субботу к 8:00 утра по местному времени в Уссурийском городском округе выпало 132,8 миллиметра осадков — больше месячной нормы. Из-за перелива прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка. В зоне подтопления находятся 27 частных домов и 111 придомовых территорий.
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происшествия, уссурийск, уссурийский городской округ, примгидромет, красный крест, приморский край, российский красный крест
Происшествия, Уссурийск, Уссурийский городской округ, Примгидромет, Красный Крест, Приморский край, Российский Красный Крест
Уровень воды в реке, затопившей Уссурийск, достиг рекордной отметки
Вода в реке Раздольная в Уссурийске поднялась до рекордных 10,85 метра
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Уровень воды в реке Раздольная, которая затопила Уссурийск, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа.
"Уровень воды в Раздольной поднялся до 1085 сантиметров, тогда как в 2015 году составлял 938 сантиметров... За все наводнения, начиная с 2015 года, это самое сильное", — рассказал собеседник агентства.
Позднее в Единой дежурной диспетчерской службе города уточнили, что уровень воды в реке начал понемногу спадать.
На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". Наиболее сильными ливни оказались в Уссурийске и западных районах края. Всего в регионе отрезаны от автомобильного сообщения 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 автодорог. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.
В субботу к 8:00 утра по местному времени в Уссурийском городском округе
выпало 132,8 миллиметра осадков — больше месячной нормы. Из-за перелива прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка. В зоне подтопления находятся 27 частных домов и 111 придомовых территорий.
Российский красный крест поможет пострадавшим от наводнения в Уссурийске