https://ria.ru/20230812/dacha-1889673285.html
Россияне рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкивались на даче
Россияне рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкивались на даче - РИА Новости, 12.08.2023
Россияне рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкивались на даче
Каждый третий российский дачник сталкивался с конфликтами с соседями, чаще всего причинами ссор становятся неправильно установленный забор, прослушивание... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T09:53
2023-08-12T09:53
2023-08-12T09:53
общество
жилье
альфастрахование
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Каждый третий российский дачник сталкивался с конфликтами с соседями, чаще всего причинами ссор становятся неправильно установленный забор, прослушивание громкой музыки и хождение по чужой территории, рассказали РИА Новости эксперты "АльфаСтрахования" о данных проведенного исследования. "Дача не обходится без конфликтов с соседями – они случались у каждого третьего опрошенного. Основной причиной конфликта становился неправильно установленный забор (44,6%). Также жалуются россияне на громкую музыку у соседей или шум (21,2%), а еще на попытки прохода через личную территорию (17,5%)", - отмечается в исследовании. Как отмечают исследователи, не очень жалуют дачники и председателей СНТ и собрания. Недовольны их работой 33% опрошенных. На высокие сборы за обслуживание общей территории и вывоз мусора пожаловались 37% участников исследования, а на непрозрачность решений - еще 22%. Со страховыми случаями с загородным имуществом сталкивалась половина участников исследования. По данным "АльфаСтрахования", чтобы защитить имущество, россияне используют страховку – 17% делают это регулярно, 24% – страховали дачи ранее. Каждый третий уверен, что надо страховать дачу именно от пожаров, 14,4% – от краж, по 11% – от порчи имущества и стихийных бедствий. Участие в исследовании приняли 1235 человек, из них 63% - мужчины. Каждый третий респондент - в возрасте от 31 до 45 лет.
https://ria.ru/20230709/dacha-1883043662.html
https://ria.ru/20230701/dacha-1881607501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, альфастрахование, россия
Общество, Жилье, АльфаСтрахование, Россия
Россияне рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкивались на даче
Опрос АльфаСтрахования: каждый третий дачник в России конфликтовал с соседями
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Каждый третий российский дачник сталкивался с конфликтами с соседями, чаще всего причинами ссор становятся неправильно установленный забор, прослушивание громкой музыки и хождение по чужой территории, рассказали РИА Новости эксперты "АльфаСтрахования" о данных проведенного исследования.
"Дача не обходится без конфликтов с соседями – они случались у каждого третьего опрошенного. Основной причиной конфликта становился неправильно установленный забор (44,6%). Также жалуются россияне на громкую музыку у соседей или шум (21,2%), а еще на попытки прохода через личную территорию (17,5%)", - отмечается в исследовании.
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Как отмечают исследователи, не очень жалуют дачники и председателей СНТ и собрания. Недовольны их работой 33% опрошенных. На высокие сборы за обслуживание общей территории и вывоз мусора пожаловались 37% участников исследования, а на непрозрачность решений - еще 22%.
Со страховыми случаями с загородным имуществом сталкивалась половина участников исследования. По данным "АльфаСтрахования", чтобы защитить имущество, россияне используют страховку – 17% делают это регулярно, 24% – страховали дачи ранее. Каждый третий уверен, что надо страховать дачу именно от пожаров, 14,4% – от краж, по 11% – от порчи имущества и стихийных бедствий.
Участие в исследовании приняли 1235 человек, из них 63% - мужчины. Каждый третий респондент - в возрасте от 31 до 45 лет.
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