https://ria.ru/20230812/bespilotniki-1889661601.html

В Крыму сбили 14 беспилотников

В Крыму сбили 14 беспилотников - РИА Новости, 12.08.2023

В Крыму сбили 14 беспилотников

Российские военные пресекли попытку Украины атаковать Крым при помощи 20 беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T05:51

2023-08-12T05:51

2023-08-12T13:08

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

происшествия

беспилотники

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку Украины атаковать Крым при помощи 20 беспилотников, сообщило Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", — рассказали в ведомстве.Добавляется, что 14 дронов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.В министерстве подчеркнули, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230812/spetsoperatsiya-1889660184.html

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республика крым

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россия, республика крым, происшествия, беспилотники