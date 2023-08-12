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В Крыму сбили 14 беспилотников - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:51 12.08.2023 (обновлено: 13:08 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/bespilotniki-1889661601.html
В Крыму сбили 14 беспилотников
В Крыму сбили 14 беспилотников - РИА Новости, 12.08.2023
В Крыму сбили 14 беспилотников
Российские военные пресекли попытку Украины атаковать Крым при помощи 20 беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T05:51
2023-08-12T13:08
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
происшествия
беспилотники
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку Украины атаковать Крым при помощи 20 беспилотников, сообщило Минобороны.&quot;Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым&quot;, — рассказали в ведомстве.Добавляется, что 14 дронов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.В министерстве подчеркнули, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230812/spetsoperatsiya-1889660184.html
россия
республика крым
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россия, республика крым, происшествия, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Происшествия, Беспилотники
В Крыму сбили 14 беспилотников

МО РФ: в Крыму пресекли попытку атаки 20 БПЛА ВСУ, никто не пострадал

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку Украины атаковать Крым при помощи 20 беспилотников, сообщило Минобороны.
«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", — рассказали в ведомстве.

Добавляется, что 14 дронов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
В министерстве подчеркнули, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымПроисшествияБеспилотники
 
 
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