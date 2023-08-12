https://ria.ru/20230812/bespilotnik-1889668332.html

В Калужской области сбили беспилотник

В Калужской области сбили беспилотник - РИА Новости, 12.08.2023

В Калужской области сбили беспилотник

Минувшей ночью в небе над Калужской областью сбили беспилотник, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T08:40

2023-08-12T08:40

2023-08-12T09:17

специальная военная операция на украине

калужская область

дзержинский район

владислав шапша

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Минувшей ночью в небе над Калужской областью сбили беспилотник, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша."Сегодня ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат", — написал он.Губернатор добавил, что последствий для людей и инфраструктуры нет.Это уже не первый подобный инцидент. Предыдущей ночью дрон сбили в Ферзиковском районе, а 3 августа военные уничтожили семь беспилотников, пытавшихся пролететь через Калужскую область. Как заявили в Минобороны, это была попытка киевского режима устроить террористическую атаку.

https://ria.ru/20230812/bespilotniki-1889661601.html

калужская область

дзержинский район

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калужская область, дзержинский район, владислав шапша, происшествия